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鄭麗文訪陸 蔡明彥：中共「和戰加壓」分化台灣社會 弱化台美合作

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國安局長蔡明彥。圖／聯合報系資料照片 曾原信
國安局長蔡明彥。圖／聯合報系資料照片 曾原信

國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸，國安局蔡明彥表示，中共對台仍採「和戰加壓」的基本策略，一方面升高兵凶戰危的氣氛，同時透過交流活動，企圖分化台灣內部社會和台美合作，弱化美國對台海議題的發言權。

蔡明彥指出，中共的基本對台策略主要還是「和戰加壓」的手法，也就是一方面透過軍事的恫嚇，還有灰色地帶襲擾來製造兩岸兵凶戰危的氣氛，讓台灣的社會和民眾感受到瀕臨戰爭的這種心理壓力與不安。

另一方面也透過各種兩岸交流活動，推促中共所主導的所謂兩岸和平，以及中共主導兩岸和平之下，可能外溢的所謂和平紅利，達到兩個分化的目的。

蔡明彥說，中共的第一個分化，是分化台灣的內部社會，來提升所謂親中路線的聲量，也可以進一步阻擋對美軍購案的推動。第二個分化，是在分化台美的合作，透過這樣的交流活動，塑造兩岸對於「和統」還是有一定相關意見存在，藉以弱化美國介入台海情勢或是針對台海議題的相關發言權。

蔡明彥強調，中共在推促相關的兩岸交流活動，背後都還是有它的政治和統戰的目的和手法，國安局必須做出提醒。

國民黨主席鄭麗文訪問中國大陸，國安局長蔡明彥表示，中共對台仍採「和戰加壓」的基本策略，一方面升高兵兇戰危的氣氛，同時透過交流活動，企圖分化台灣內部社會和台美合作，弱化美國對台海議題的發言權。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席鄭麗文訪問中國大陸，國安局長蔡明彥表示，中共對台仍採「和戰加壓」的基本策略，一方面升高兵兇戰危的氣氛，同時透過交流活動，企圖分化台灣內部社會和台美合作，弱化美國對台海議題的發言權。圖／聯合報系資料照片

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