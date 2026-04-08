快訊

「九二共識」鄭麗文起手式 鞏固兩岸基石 獲宋濤呼應

川普：伊朗若「全面、立即且安全」重開荷莫茲海峽 將暫停攻擊兩周

民進黨執政10年…醫批讓「台灣海峽變冰河」 讚她訪陸破冰如春風

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
國民黨主席鄭麗文7日抵達南京後，中共中央台辦主任宋濤設宴款待。記者鄭媁／攝影
國民黨主席鄭麗文7日抵達南京後，中共中央台辦主任宋濤設宴款待。記者鄭媁／攝影

國民黨主席鄭麗文昨率團訪陸，預計會見中共總書記習近平，但她行前欲見賴清德總統卻遭拒。時事評論者、醫師沈政男痛批，民進黨執政10年把台灣海峽搞成冰河，又拒賴鄭會可見仇中心態未變，大讚鄭訪陸破冰如春風展兩岸歷史新頁。

沈政男指出，鄭麗文一就任黨主席，馬上傳出訪陸意願，這是魄力與眼光的展現，相當不簡單。但部分藍應人士擔心恐影響選情，但其實是多慮了，因民調顯示，5成多民眾贊成兩岸交流，4成多民眾贊成九二共識，正是鄭此次訪陸的主軸。

鄭麗文行前多次提議會見賴清德總統卻遭拒絕，民進黨甚至出言訕笑，還說應先通過軍購與總預算，凸顯民進黨說不拒絕兩岸交流就是空話，他們只想繼續固守仇中高牆，坐收抹紅在野的政治紅利，完全不想促進兩岸交流，緩和台海局勢。

沈政男說，賴清德不想接觸習近平，鄭麗文以在野黨主席身分前往，正是最好的間接接觸，賴竟然還避之唯恐不及，好像只要沾惹大陸二字，就很髒很臭一樣。但也凸顯，鄭麗文此行宛如照妖鏡，照出賴仇中、民進黨僵化落伍的兩岸政策。

事實上，民進黨從來沒有把兩岸該怎麼走想清楚，所以他們的講法變來變去。現在是講兩岸互不隸屬，但1991是講台獨黨綱，後來又講尊重兩岸會談的歷史事實，不變的是以政黨與個人政治利益為依歸，怎麼有利就那麼講。

他痛批，民進黨執政這十年「把台灣海峽搞成了冰河，兩岸關係倒退到千萬年前」，綠營不敢去跟惡鄰講話，鄭麗文代替他們去，還被罵了一頓，相信多數民眾看在眼裡。這次鄭破冰訪陸，等於為兩岸吹進一襲春風，也展開兩岸歷史新的一頁。

鄭麗文 鄭習會 沈政男 賴清德 習近平

延伸閱讀

鄭麗文訪陸 陸官媒：兩岸迎融冰時刻

今啟程訪陸 鄭麗文：我要向民進黨證明 兩岸和平不難

鞏固和平…鄭麗文今訪陸 自然表述中華民國

和平興台 張榮恭：這才是國民黨路線

相關新聞

和平之旅 鄭麗文：九二共識歷久彌新

國民黨主席鄭麗文昨天率團抵達上海，隨即轉赴南京，昨晚接受中共中央台辦主任宋濤晚宴。鄭麗文在晚宴上致詞強調，此行有四項重大的歷史意義，首先是讓全世界知道，政治分歧不必然導致衝突；兩岸不會像國際社會所擔心的，註定將有一戰。宋濤則稱，兩岸同胞完全有能力、有智慧解決好自己家裡的事。

新聞眼／「九二共識」鄭麗文起手式 鞏固兩岸基石

「你就是九二共識。」國民黨主席鄭麗文昨天在訪陸行前中外記者會上，特別對著訪團成員、國安會前秘書長蘇起說。國民黨保密到家，出發前才宣布蘇起隨團赴陸，正是因為蘇起是「九二共識」的創始人，他親自訪陸見證，象徵「九二共識」從名詞到具體實踐，正是國共互動的政治基礎，也是開創兩岸和平的基石。鞏固九二共識共同政治基礎，正是鄭麗文此行的起手式，也得到宋濤呼應。

九二共識創始人蘇起 挺鄭麗文打出「和」品牌

國民黨主席鄭麗文昨率團訪陸，團員名單最大亮點是「九二共識」創始人蘇起，曾在馬政府執政時擔任國安會秘書長的蘇起昨天說，他欣然同意受邀隨團，是因為憂心民進黨的「鬥」極可能不小心觸發大災難，全力支持鄭麗文率領國民黨強力打出「和」的品牌，外部追求和平，內部尋求和解，不但台灣民眾可以安居樂業，區域甚至全球都會鬆一口氣。

卓榮泰談鄭習會 藍委反批「先管好自家共諜案」

國民黨主席鄭麗文昨起赴陸，即將與中共總書記習近平舉行「鄭習會」。民進黨立委沈伯洋昨質疑，國安法中並未規範政黨主席，陸委會主委邱垂正將研議修法；行政院長卓榮泰舉「北平模式」為例，酸說「不認為台灣有人接受躺平模式」，若有明顯不法行為，政府將「災後重建」，制定強而有力的法律規範，確保國家安全。國民黨立委王鴻薇反批，卓揆若要災後重建，應先管好自家共諜案。

民進黨執政10年…醫批讓「台灣海峽變冰河」 讚她訪陸破冰如春風

國民黨主席鄭麗文昨率團訪陸，預計會見中共總書記習近平，但她行前欲見賴清德總統卻遭拒。時事評論者、醫師沈政男痛批，民進黨執政10年把台灣海峽搞成冰河，又拒賴鄭會可見仇中心態未變，大讚鄭訪陸破冰如春風展兩岸歷史新頁。

出席中台辦晚宴 國民黨主席鄭麗文：兩岸不會註定一戰

國民黨主席鄭麗文昨（7）日率團抵達上海，隨即轉赴南京，昨晚接受中共中央台辦主任宋濤晚宴。鄭麗文在晚宴上致詞強調，此行有四項重大的歷史意義，首先是讓全世界知道，政治分歧不必然導致衝突；兩岸不會像國際社會所擔心的，註定將有一戰。宋濤則稱，兩岸同胞完全有能力、有智慧解決好自己家裡的事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。