民進黨執政10年…醫批讓「台灣海峽變冰河」 讚她訪陸破冰如春風

國民黨主席鄭麗文昨率團訪陸，預計會見中共總書記習近平，但她行前欲見賴清德總統卻遭拒。時事評論者、醫師沈政男痛批，民進黨執政10年把台灣海峽搞成冰河，又拒賴鄭會可見仇中心態未變，大讚鄭訪陸破冰如春風展兩岸歷史新頁。

沈政男指出，鄭麗文一就任黨主席，馬上傳出訪陸意願，這是魄力與眼光的展現，相當不簡單。但部分藍應人士擔心恐影響選情，但其實是多慮了，因民調顯示，5成多民眾贊成兩岸交流，4成多民眾贊成九二共識，正是鄭此次訪陸的主軸。

鄭麗文行前多次提議會見賴清德總統卻遭拒絕，民進黨甚至出言訕笑，還說應先通過軍購與總預算，凸顯民進黨說不拒絕兩岸交流就是空話，他們只想繼續固守仇中高牆，坐收抹紅在野的政治紅利，完全不想促進兩岸交流，緩和台海局勢。

沈政男說，賴清德不想接觸習近平，鄭麗文以在野黨主席身分前往，正是最好的間接接觸，賴竟然還避之唯恐不及，好像只要沾惹大陸二字，就很髒很臭一樣。但也凸顯，鄭麗文此行宛如照妖鏡，照出賴仇中、民進黨僵化落伍的兩岸政策。

事實上，民進黨從來沒有把兩岸該怎麼走想清楚，所以他們的講法變來變去。現在是講兩岸互不隸屬，但1991是講台獨黨綱，後來又講尊重兩岸會談的歷史事實，不變的是以政黨與個人政治利益為依歸，怎麼有利就那麼講。

他痛批，民進黨執政這十年「把台灣海峽搞成了冰河，兩岸關係倒退到千萬年前」，綠營不敢去跟惡鄰講話，鄭麗文代替他們去，還被罵了一頓，相信多數民眾看在眼裡。這次鄭破冰訪陸，等於為兩岸吹進一襲春風，也展開兩岸歷史新的一頁。