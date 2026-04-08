鄭麗文、宋濤共搭高鐵嗨聊 禮遇與馬英九一致

國民黨主席鄭麗文昨日午間搭機抵達上海，中共中央台辦主任宋濤接機，展現高規格。宋濤更陪同鄭麗文一行，搭乘高鐵轉赴南京，從接機到交通轉運，過程中，兩人互動熱絡。

鄭麗文昨搭乘上海航空FM852班機，約於下午一時十五分降落在上海虹橋機場。飛機在跑道滑行、於停機坪停妥後，中共中台辦聯絡局長楊毅先走到機艙門邊致意，隨後身穿一襲淡藍色套裝的鄭麗文步下舷梯，接受空服員獻花、與宋濤等官員握手寒暄，正式踏上大陸開啟旅程。

步出飛機艙門時，鄭麗文高舉右手向眾人示意，宋濤則旋即鼓掌以示歡迎。宋濤在與鄭麗文握手時也熱情表示「歡迎妳來大陸」。到場接機的還有中共上海市委常委兼統戰部長陳通（副部長級）、中台辦宣傳局長陳斌華、上海市台辦主任金梅等官員，整體安排呈現黨際交流的高規格。

訪問團隨即搭車轉赴南京。訪團直接乘坐考斯特中型巴士車隊進入高鐵站，不用進行嚴苛的安檢通關手續，就可直接到月台搭高鐵，相關作法與前總統馬英九先前訪陸一致。據悉，在高鐵發車前，鄭麗文與宋濤等中共方面人員還有約四十分鐘的交流，但並非正式會見，而僅是閒話家常。

宋濤昨日也陪同鄭麗文搭乘高鐵前往南京，但在近八十分鐘的車程裡未開放採訪。國民黨指，鄭麗文與宋濤面對而坐，像朋友般親切聊天。宋濤表示「奉中共中央和習近平總書記指示，來上海迎接鄭主席一行」、「預祝此行順利成功」。鄭麗文表示感謝，並說台灣與上海比想像中近很多，難得的和平機遇一定要把握。抵南京後，中台辦副主任潘賢掌在月台接站，隨後眾人前往緊鄰中山陵的南京東郊國賓館。