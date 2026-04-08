鄭麗文：沒賴鄭會 難有賴習會

鄭麗文昨天上午啟程前舉行中外記者會，她表示，知道民進黨的朋友們對於對岸充滿疑慮，但想透過此行證明，兩岸和平其實不困難，若國共兩黨可以和解，共同為和平而努力，為何藍綠不能和解？

鄭麗文說，她是本著善意、正念出發，雖然到目前都沒有機會可跟賴清德總統見上一面，但相信坐在總統府的賴總統，一定高度關注。

鄭麗文說，此行訪陸，正是讓全世界看到，不光台灣單方面期待和平，相信大家想透過此次和平之旅，看到中共中央對於兩岸用和平來對話交流、化解所有可能歧見的誠意跟決心。她說，來不及避免過去曾經發生的戰爭、兩岸悲劇，但絕對來得及避免未來的戰爭，讓這一代的人、下一代的人永遠免於戰爭的摧殘。

對於媒體詢問「賴習會」，鄭麗文說，她要再次跟大家說明，沒有「賴鄭會」，大概難有「賴習會」。她喊話賴總統：「我們都在台北，見上一面真的有這麼困難嗎？」對鄭說法，總統府仍沒回應。