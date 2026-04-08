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新聞眼／「九二共識」鄭麗文起手式 鞏固兩岸基石

聯合報／ 本報記者陳洛薇
國民黨主席鄭麗文率團訪問中國大陸展開「2026和平之旅 」，7日下午抵達上海虹橋機場，由中共中央台辦主任宋濤接機。圖／國民黨提供
國民黨主席鄭麗文率團訪問中國大陸展開「2026和平之旅 」，7日下午抵達上海虹橋機場，由中共中央台辦主任宋濤接機。圖／國民黨提供

「你就是九二共識。」國民黨主席鄭麗文昨天在訪陸行前中外記者會上，特別對著訪團成員、國安會前秘書長蘇起說。國民黨保密到家，出發前才宣布蘇起隨團赴陸，正是因為蘇起是「九二共識」的創始人，他親自訪陸見證，象徵「九二共識」從名詞到具體實踐，正是國共互動的政治基礎，也是開創兩岸和平的基石。鞏固九二共識共同政治基礎，正是鄭麗文此行的起手式，也得到宋濤呼應。

鄭麗文昨天在中外記者會上宣布訪團成員名單，蘇起和駐美前代表袁健生成為兩大亮點。兩人都曾任國安會秘書長，蘇起在李登輝總統時期擔任陸委會主委，也是馬政府首任國安會秘書長，以「九二共識、一中各表」為基礎，推動兩岸全面交流，恢復制度化協商，兩岸後續簽署廿三項協議。

袁健生深耕對美關係，早年駐美代表無法在華府雙橡園舉辦國慶活動，袁健生請人向時任美國國務卿希拉蕊提出訴求，最終獲得同意，在中華民國創建百年首次在雙橡園慶祝，象徵台美關係重要進展。

鄭麗文和平之旅，有蘇起、袁健生同行，代表國民黨兩岸路線的延續，也象徵對美關係的重視，呈現國民黨「對陸美並重」的戰略思維，強調兩岸和平符合美國利益，也代表國民黨珍視、重視和美國的盟友關係。

回顧歷史，「九二共識」源於一九九二年兩岸代表在香港的會談，雖未形成廣泛共識，但雙方建立「一個中國、各自表述」的默契，為一九九三年海基會董事長辜振甫與海協會長汪道涵的新加坡會談鋪路。國民黨主張，「九二共識」是歷史事實，就是「一個中國，各自表述」，是兩岸之間的共識；陸方也將「九二共識」視為台海和平穩定的定海神針。正是在此基礎上，雙方雖未解決核心政治分歧，卻能維持交流對話，降低衝突風險。

中斷十年的國共領導人重啟互動，中共中央台辦主任宋濤昨晚宴請鄭麗文訪團時全程未提「統一」，強調願與國民黨一起堅持九二共識，反對台獨，共同維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展。蘇起、袁健生共同見證歷史時刻，證明「九二共識」並未過時，就是擱置爭議的具體實踐，呼應鄭麗文一再宣示的立場，政治分歧並不必然導致衝突。兩岸不會像國際社會所擔心的，註定將有戰爭。只要願意放下歧見與爭議，兩岸就可開創和平道路，也讓國際社會放心。

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「你就是九二共識。」國民黨主席鄭麗文昨天在訪陸行前中外記者會上，特別對著訪團成員、國安會前秘書長蘇起說。國民黨保密到家，出發前才宣布蘇起隨團赴陸，正是因為蘇起是「九二共識」的創始人，他親自訪陸見證，象徵「九二共識」從名詞到具體實踐，正是國共互動的政治基礎，也是開創兩岸和平的基石。鞏固九二共識共同政治基礎，正是鄭麗文此行的起手式，也得到宋濤呼應。

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