出席中台辦晚宴 國民黨主席鄭麗文：兩岸不會註定一戰

國民黨主席鄭麗文昨（7）日率團抵達上海，隨即轉赴南京，昨晚接受中共中央台辦主任宋濤晚宴。鄭麗文在晚宴上致詞強調，此行有四項重大的歷史意義，首先是讓全世界知道，政治分歧不必然導致衝突；兩岸不會像國際社會所擔心的，註定將有一戰。宋濤則稱，兩岸同胞完全有能力、有智慧解決好自己家裡的事。

賴清德總統昨日出席活動致詞時表示，不可能靠獨裁者賞賜得到和平，除了沒有戰事，還要確保主權並維護民主體制。台灣不是中華人民共和國的一部分，台灣追求民主不該被解讀為對中國的挑釁。隔空回應鄭麗文訪陸。

鄭麗文昨日午間搭機抵達上海虹橋機場，開啟任內首次訪問大陸行程。鄭麗文一行昨下榻南京東郊國賓館，晚間陸方選在「和平廳」設宴款待。

鄭麗文指出，此次出訪具有四項重大歷史意義。首先是讓全世界知道，政治分歧不必然導致衝突。兩岸不會像國際社會所擔心的，註定將有一戰。國共兩黨將證明，兩岸有能力、有決心、有智慧來和平解決所有的問題，為區域安全跟穩定做出貢獻。

其次，在兩岸關係上，再次證明「九二共識、反對台獨」這個政治基礎仍舊歷久彌新。

第三，時隔十年再有現任國民黨主席率團訪陸，國民黨再度發揮維護台海和平關鍵的作用。最後，此次訪問也彰顯台灣人是可以擺脫悲情、掌握自己命運的強大自主性。台灣不應淪為地緣政治的棋子，甚至是「棄子」。國民黨在戰爭與和平、毀滅與繁榮之間，提供給台灣人民選擇和平跟繁榮的寶貴機會。

鄭麗文今日將拜謁中山陵，下午返回上海，預計參觀大陸知名公司美團，9日與台商午宴後飛往北京，「鄭習會」預計10日登場。