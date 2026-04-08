聽新聞
0:00 / 0:00

出席中台辦晚宴 國民黨主席鄭麗文：兩岸不會註定一戰

經濟日報／ 特派記者鄭媁廖士鋒、記者歐芯萌／南京-台北連線報導
國民黨主席鄭麗文（左）昨晚出席中共中台辦晚宴，與中台辦主任宋濤碰杯。 記者許君吉／翻攝
國民黨主席鄭麗文（左）昨晚出席中共中台辦晚宴，與中台辦主任宋濤碰杯。 記者許君吉／翻攝

國民黨主席鄭麗文昨（7）日率團抵達上海，隨即轉赴南京，昨晚接受中共中央台辦主任宋濤晚宴。鄭麗文在晚宴上致詞強調，此行有四項重大的歷史意義，首先是讓全世界知道，政治分歧不必然導致衝突；兩岸不會像國際社會所擔心的，註定將有一戰。宋濤則稱，兩岸同胞完全有能力、有智慧解決好自己家裡的事。

賴清德總統昨日出席活動致詞時表示，不可能靠獨裁者賞賜得到和平，除了沒有戰事，還要確保主權並維護民主體制。台灣不是中華人民共和國的一部分，台灣追求民主不該被解讀為對中國的挑釁。隔空回應鄭麗文訪陸。

鄭麗文昨日午間搭機抵達上海虹橋機場，開啟任內首次訪問大陸行程。鄭麗文一行昨下榻南京東郊國賓館，晚間陸方選在「和平廳」設宴款待。

鄭麗文指出，此次出訪具有四項重大歷史意義。首先是讓全世界知道，政治分歧不必然導致衝突。兩岸不會像國際社會所擔心的，註定將有一戰。國共兩黨將證明，兩岸有能力、有決心、有智慧來和平解決所有的問題，為區域安全跟穩定做出貢獻。

其次，在兩岸關係上，再次證明「九二共識、反對台獨」這個政治基礎仍舊歷久彌新。

第三，時隔十年再有現任國民黨主席率團訪陸，國民黨再度發揮維護台海和平關鍵的作用。最後，此次訪問也彰顯台灣人是可以擺脫悲情、掌握自己命運的強大自主性。台灣不應淪為地緣政治的棋子，甚至是「棄子」。國民黨在戰爭與和平、毀滅與繁榮之間，提供給台灣人民選擇和平跟繁榮的寶貴機會。

鄭麗文今日將拜謁中山陵，下午返回上海，預計參觀大陸知名公司美團，9日與台商午宴後飛往北京，「鄭習會」預計10日登場。

鄭麗文 鄭習會

延伸閱讀

鄭麗文訪陸 陸官媒：兩岸迎融冰時刻

「凡事首重家和萬事興」 宋濤宴請鄭麗文：絕不容忍中華民族共同家園遭分裂破壞

鞏固和平…鄭麗文今訪陸 自然表述中華民國

下周訪大陸 鄭麗文：台海真的不需打仗

相關新聞

和平之旅 鄭麗文：九二共識歷久彌新

國民黨主席鄭麗文昨天率團抵達上海，隨即轉赴南京，昨晚接受中共中央台辦主任宋濤晚宴。鄭麗文在晚宴上致詞強調，此行有四項重大的歷史意義，首先是讓全世界知道，政治分歧不必然導致衝突；兩岸不會像國際社會所擔心的，註定將有一戰。宋濤則稱，兩岸同胞完全有能力、有智慧解決好自己家裡的事。

新聞眼／「九二共識」鄭麗文起手式 鞏固兩岸基石

「你就是九二共識。」國民黨主席鄭麗文昨天在訪陸行前中外記者會上，特別對著訪團成員、國安會前秘書長蘇起說。國民黨保密到家，出發前才宣布蘇起隨團赴陸，正是因為蘇起是「九二共識」的創始人，他親自訪陸見證，象徵「九二共識」從名詞到具體實踐，正是國共互動的政治基礎，也是開創兩岸和平的基石。鞏固九二共識共同政治基礎，正是鄭麗文此行的起手式，也得到宋濤呼應。

九二共識創始人蘇起 挺鄭麗文打出「和」品牌

國民黨主席鄭麗文昨率團訪陸，團員名單最大亮點是「九二共識」創始人蘇起，曾在馬政府執政時擔任國安會秘書長的蘇起昨天說，他欣然同意受邀隨團，是因為憂心民進黨的「鬥」極可能不小心觸發大災難，全力支持鄭麗文率領國民黨強力打出「和」的品牌，外部追求和平，內部尋求和解，不但台灣民眾可以安居樂業，區域甚至全球都會鬆一口氣。

卓榮泰談鄭習會 藍委反批「先管好自家共諜案」

國民黨主席鄭麗文昨起赴陸，即將與中共總書記習近平舉行「鄭習會」。民進黨立委沈伯洋昨質疑，國安法中並未規範政黨主席，陸委會主委邱垂正將研議修法；行政院長卓榮泰舉「北平模式」為例，酸說「不認為台灣有人接受躺平模式」，若有明顯不法行為，政府將「災後重建」，制定強而有力的法律規範，確保國家安全。國民黨立委王鴻薇反批，卓揆若要災後重建，應先管好自家共諜案。

出席中台辦晚宴 國民黨主席鄭麗文：兩岸不會註定一戰

國民黨主席鄭麗文昨（7）日率團抵達上海，隨即轉赴南京，昨晚接受中共中央台辦主任宋濤晚宴。鄭麗文在晚宴上致詞強調，此行有四項重大的歷史意義，首先是讓全世界知道，政治分歧不必然導致衝突；兩岸不會像國際社會所擔心的，註定將有一戰。宋濤則稱，兩岸同胞完全有能力、有智慧解決好自己家裡的事。

鄭麗文：沒賴鄭會 難有賴習會

鄭麗文昨天上午啟程前舉行中外記者會，她表示，知道民進黨的朋友們對於對岸充滿疑慮，但想透過此行證明，兩岸和平其實不困難，若國共兩黨可以和解，共同為和平而努力，為何藍綠不能和解？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。