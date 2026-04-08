和平之旅 鄭麗文：九二共識歷久彌新

國民黨主席鄭麗文（左）昨晚在南京出席中共中央台辦舉辦的晚宴，期間鄭麗文與中台辦主任宋濤（右）碰杯，現場氣氛輕鬆。記者許君吉／攝影

國民黨主席鄭麗文昨天率團抵達上海，隨即轉赴南京，昨晚接受中共中央台辦主任宋濤晚宴。鄭麗文在晚宴上致詞強調，此行有四項重大的歷史意義，首先是讓全世界知道，政治分歧不必然導致衝突；兩岸不會像國際社會所擔心的，註定將有一戰。宋濤則稱，兩岸同胞完全有能力、有智慧解決好自己家裡的事。

鄭赴南京 今謁中山陵

鄭麗文昨日午間搭機抵達上海虹橋機場，這也是國民黨主席時隔近十年再度訪陸。中共方面由宋濤出面接機，他在與鄭麗文握手時稱：「歡迎妳來大陸。」訪團隨即搭乘高鐵轉赴南京，預計今日上午前往中山陵拜謁；下午返回上海接續行程。

陸方選「和平廳」設宴

鄭麗文一行昨下榻南京東郊國賓館，晚間陸方選在「和平廳」設宴款待。鄭麗文致詞時指出，此次出訪具有四項重大的歷史意義。首先是讓全世界知道，政治分歧不必然導致衝突。兩岸不會像國際社會所擔心的，註定將有一戰。國共兩黨將共同證明，兩岸有能力、有決心、有智慧來和平地解決所有的問題，為區域的安全跟穩定做出貢獻。

其次，鄭麗文說，在兩岸關係上，再次證明「九二共識、反對台獨」這個政治基礎仍舊歷久彌新，是當前兩岸關係的定海神針。此次來訪，將讓兩岸關係的天平進一步朝和平穩定的方向邁進。第三，國共關係時隔十年，再度有現任國民黨主席率團訪陸，國民黨再度發揮維護台海和平關鍵的作用。國民黨主張的兩岸和平路線，是一條正確、有效，對全體台灣人民都最有利的道路。

她提到廿一年前，追隨前主席連戰「和平之旅」訪陸，達成國共兩黨五項願景，在那次歷史性的訪問中，開創了往後國民黨執政八年期間，兩岸關係和平發展的「黃金年代」。此次國民黨來訪，對於台灣愛好兩岸和平、希望兩岸交流的主流民意而言，具有再度開創新局的重大意義。

鄭：台不應淪棋子、棄子

最後，鄭麗文說，在台灣的歷史上，此次訪問也彰顯了台灣人是可以擺脫悲情、掌握自己命運的強大自主性。台灣不應淪為地緣政治的棋子，甚至是「棄子」。國民黨在戰爭與和平、毀滅與繁榮之間，提供給台灣人民選擇和平跟繁榮的寶貴機會。

宋濤在致詞時提到，國民黨主席時隔十年再度率團訪陸，是兩黨關係的一件大事，也是今年兩岸關係的一件大事，兩黨對中華民族、對兩岸同胞有著共同的使命和重大責任，對兩岸關係發展具有重要的作用。

宋濤提九二共識、反台獨

宋濤並提出三點期望，首先是堅定維護兩岸「謀和平」。實踐證明，只有堅持九二共識、反對台獨，台海才能和平穩定；反之，台海就會緊張動盪。「鄭主席和在座很多朋友都是親歷者，對此必有深切的體會」。他批評民進黨當局拒不承認九二共識，甘當外人的棋子，勾連外部勢力謀「獨」挑釁，只會把台灣帶向危險境地，「我們絕不容忍中華民族共同家園遭到分裂破壞」。其次是堅定為同胞謀福祉，對增進兩岸同胞親情福祉有利的事，兩黨都應盡力去做。最後是要堅定為民族謀復興，今年是孫中山先生誕辰一六○周年，雙方在南京相聚，具特殊意義。