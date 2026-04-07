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鄭麗文訪陸 陸官媒：兩岸迎融冰時刻

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
國民黨主席鄭麗文率團訪問中國大陸展開「2026和平之旅 」，7日下午抵達上海虹橋機場，由中共中央台辦主任宋濤接機。圖／國民黨提供
國民黨主席鄭麗文率團訪問中國大陸展開「2026和平之旅 」，7日下午抵達上海虹橋機場，由中共中央台辦主任宋濤接機。圖／國民黨提供

國民黨主席鄭麗文今（7）日開啟訪陸行程。中共中央黨報人民日報旗下評論欄目「觀滄海」指出，春暖花開之際，這是時隔十年現任國民黨主席再次訪陸，兩岸關係迎來融冰時刻。文章強調，堅持「九二共識」、反對「台獨」是維持台海和平、促進互利的定海神針，「兩岸關係好，台灣才會好」，以對話取代對抗、以合作取代爭鬥、以雙贏取代零和。文中並多次指出，「兩岸中國人完全有智慧、有能力解決自己的事情」。

文章寫道，應中共中央和總書記習近平邀請，中國國民黨主席鄭麗文率訪問團於4月7日中午抵達上海虹橋機場，開啟大陸參訪行程。此訪受到兩岸輿論和國際社會高度關注，國共兩黨交流對話的良性發展昭示世人：「兩岸中國人完全有智慧、有能力解決好自己的事情」。

文章指，鄭麗文就任黨主席來，多次表達希望來大陸訪問的意願。這一行也是時隔10年後，現任國民黨主席再次到訪大陸。2005年，國共兩黨開啟高層交往對話；2008年至2016年，兩岸雙方在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，簽署23項協議，開創兩岸各領域大交流、大合作局面，台海呈現和平、安定繁榮的景象，給兩岸同胞帶來實實在在的利益。這充分表明，兩黨良性互動對改善、發展兩岸關系具有重要引領作用。

文章強調，「兩岸關係好，台灣才會好」。歷史和現實反復證明，只要堅持「九二共識」、反對「台獨」，台海就能和平穩定，兩岸關係就能改善發展，台灣同胞就能受益；反之，否定「九二共識」，背離一個中國原則，兩岸關係就會緊張動蕩，台灣同胞利益就會受損。

文章提到，若沒有堅持「九二共識」、反對「台獨」這個定海神針，和平發展之舟就會遭遇驚濤駭浪，甚至徹底傾覆。這一顛撲不破的道理，早已被兩岸關係發展的實踐所印證。

文章稱，「台灣問題是中華民族內部的事務，是中國人家裡的事，當然應該也只能由家裡人商量著辦」。大陸始終秉持「兩岸一家親」理念，願意在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎，同包括國民黨在內的台灣各政黨、團體和各界人士，加強交流交往，保持良性互動，為台海謀和平，為同胞謀福祉，為民族謀復興。

文章最後寫道，以對話取代對抗、以合作取代爭鬥、以雙贏取代零和，兩岸關係才能行穩致遠。「兩岸中國人完全有智慧、有能力解決好自己的事情」，唯有堅持一個中國原則和「九二共識」，堅決打擊「台獨」分裂勢力，反對外部勢力干涉，把穩正確方向、促進交流合作、堅持有商有量，才能讓兩岸關係重回和平發展的正確軌道。

鄭麗文 鄭習會

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