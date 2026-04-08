出席鄭南榕紀念會 總統：和平不可能靠獨裁者賞賜

正當國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸之際，賴清德總統昨天出席「鄭南榕殉道卅七周年追思紀念會」致詞時意有所指說，台灣現在最大挑戰是來自中國的壓迫與威脅，和平很重要，但要有理想、不能幻想，更不可能靠獨裁者賞賜，須靠實力。賴也重申，只要對等、尊嚴，台灣願意和中國進行交流合作，促進兩岸和平繁榮的發展。

賴清德說，一九八九年四月七日，鄭南榕悲壯殉道喚起社會覺醒，一股又一股的社會力量投入一波又一波的民主改革；現在台灣民主指數位居全世界前十、亞洲第一，是亞洲民主的燈塔。

賴總統表示，台灣不是中華人民共和國的一部分，雖然台灣現在已有相當的民主成就，但目前面對最大的挑戰是來自中國的壓迫與威脅，大家很清楚和平很重要，但和平與爭取民主一樣，不可能靠獨裁者的賞賜就能得到，只能靠實力，才有辦法得到真正的和平。

賴總統昨接見美國聯邦眾院「共和黨研究委員會」國安任務小組主席納恩訪團時表示，會持續加強台美合作、確保國家安全。