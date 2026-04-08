卓榮泰談鄭習會 藍委反批「先管好自家共諜案」

國民黨主席鄭麗文昨起赴陸，即將與中共總書記習近平舉行「鄭習會」。民進黨立委沈伯洋昨質疑，國安法中並未規範政黨主席，陸委會主委邱垂正將研議修法；行政院長卓榮泰舉「北平模式」為例，酸說「不認為台灣有人接受躺平模式」，若有明顯不法行為，政府將「災後重建」，制定強而有力的法律規範，確保國家安全。國民黨立委王鴻薇反批，卓揆若要災後重建，應先管好自家共諜案。

鄭習會預計十日登場，國民黨日前在臉書發布影片，畫面中以「各種躺平」作為主軸，主打「有和平才能躺平，和平最大」。卓榮泰昨在立法院指出，從歷史來看，國共之間不只有吳石共諜案傷害國家最深，當年傅作義不抵抗、不作為即投降的「北平模式」，也是國家邁向最後大敗的重要關鍵，他不認為台灣現在有任何人可以接受「躺平模式」。

邱垂正說，赴陸交流應嚴守兩岸條例及其他法律，請鄭麗文堅定拒絕接受沒有中華民國生存空間的一中框架陷阱；沒有政府授權，不得簽署政治性協議及跟政府公權力有關事項的協商，「法律紅線絕對不能踩」。

陸委會昨晚在社群發布由邱垂正錄製的影片。邱表示，政府嚴正反對為了換取赴陸交流的門票，做出傷害國家主權尊嚴，出賣國家利益，及踐踏台灣自由民主制度行為。陸委會並透過新聞稿，要求鄭麗文利用與習近平會面的時機，當面提出三點要求：正視中華民國存在的事實、台灣的未來要尊重台灣人民的意願、立刻停止軍機艦擾台。陸委會表示，期盼鄭麗文不要遮遮掩掩，大聲說出台灣人民的訴求。

海委會主委管碧玲說，我方要當猛獅或馴兔？躺平就是馴兔，備戰就是猛獅；鄭麗文此次訪陸行，是以「爭取未來的和平」姿態，還是以中國台灣省「世衛模式的和平」？

不過，王鴻薇批評，若卓榮泰或民進黨政府要災後重建，請先處理民進黨層出不窮的共諜事件，才是對社會大眾正確交代的方式。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，所有兩岸交流，不能違背台灣民眾核心價值，必須堅持自由民主法治、對等尊嚴，在符合台灣主權與安全的框架下進行；鄭麗文訪中成果，民意會給予最嚴格的檢驗。