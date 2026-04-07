鄭麗文明將會上海市委書記 陳吉寧有何特別來歷？

國民黨主席鄭麗文8日傍晚據報將在上海「城市會客廳」與上海市委書記陳吉寧見面，此前網傳陳吉寧是大陸未來的領導高層人選之一，有高機率在中共二十一大擔任政治局常委。

上海「城市會客廳」通常是陳吉寧密集會見重要外賓、企業家代表的場合，象徵著上海作為國際大都市的開放胸懷。近年，陳吉寧分別在2023年2月、2023年4月、2023年8月與2025年11月會見了國民黨前主席洪秀柱、前總統馬英九、台北市長蔣萬安與國民黨副主席張榮恭等人。

陳吉寧現任中央政治局委員，上海市委書記，同時兼任市數據發展管理工作領導小組組長。公開資料顯示，他在1981年9月考入清華大學土木與環境工程系學習環境工程專業，1986年7月學士畢業後，同年9月入清華大學環境工程系攻讀環境工程專業，1988年10月獲碩士學位。之後，他赴英國布魯內爾大學生物化學系攻讀博士學位。1989年7月，轉入帝國理工學院土木系，攻讀環境系統分析博士學位，1992年11月獲博士學位。1998年3月，34歲的陳吉寧回到母校清華大學任教。

陳吉寧長期致力於環境系統分析方面的研究工作，特別是如何解決複雜環境問題的綜合性評估及其中的不確定性問題。2015年，陳吉寧任環境保護部部長，2017年任北京市委副書記，2022年則任上海市委書記。陳吉寧過往在仕途上被認為是「學者型部長」，給人溫文爾雅印象，他最著名的便是霧霾治理，他的中國霧霾治理三階段論在網路上廣為流傳，在中國大陸這十年的「藍天保衛戰」中扮演重要角色。

近年外國領導人到訪大陸，多會繞到上海，且必會與陳吉寧會面，今年以來，陳吉寧已經會見過英國首相施凱爾與韓國總統李在明。

值得注意的是，從外國領導人與陳吉寧的會面過程中，外界常推測陳吉寧被視為大陸國家領導的接班熱門人選之一。新加坡「聯合早報」在2024年11月報導，陳吉寧會見到訪的新加坡國務資政李顯龍，李顯龍離開中國前在上海接受新加坡媒體聯訪，他說希望與中國下一代領導人們建立新的聯繫。媒體報導畫面這時帶到陳吉寧。之後，海外開始熱議，陳吉寧有望接班。

另一方面，韓國總統李在明1月訪問上海時，也與陳吉寧會面，在會談結束中，李在明興奮地講到，最近困擾韓國多年的霧霾問題已經解決了，說是陳吉寧的功勞。而這話也被認為在恭維陳吉寧。