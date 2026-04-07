【重磅快評】民進黨共諜連環燒 卓榮泰如何災後重建？

兩岸關係急凍，民進黨奉行「抗中保台」路線，對抗取代對話；國民黨主席鄭麗文今起率團訪陸，民進黨則設下「紅色路障」。民進黨立委沈伯洋今質疑國安法未明確規範政黨主席，陸委會主委邱垂正隨即回應將研議修法；行政院長卓榮泰更拋出「災後重建」說法，要確保國家安全。問題是，民進黨共諜案連環爆，兩岸動盪、國家不安，誰才是這場災難的始作俑者？

兩岸關係冰凍三尺非一日之寒，這是長期政治對立的惡果。賴總統雖宣稱延續前總統蔡英文「維持現狀」路線、邀請中共領導人習近平共進晚餐，但聽其言、觀其行，賴總統對中路線更加收緊，實質互動幾近停擺，在雙方「互不信賴」氛圍下，任何交流都被高度政治化，甚至貼上國安風險的標籤，兩岸交流成為民進黨政治不正確的主流選項。

同樣是朝小野大、兩岸緊繃，前總統陳水扁執政初期還試圖推動「積極開放、有效管理」政策，即使在政治對立環境下，仍嘗試維持一定程度的交流管道；反觀賴總統一上任幾乎就採取「積極管理、有限開放」路線，甚至某些政策幾近於「有限封閉」。

當交流本身被視為問題，制度自然開始朝限縮的方向傾斜。不論是台北市長蔣萬安的「雙城論壇」或鄭麗文的「鄭習會」，都逃不開民進黨的抹紅砲火；此外，海基會前董事長洪奇昌日前以台灣觀旅聯盟總會長身分參訪廈門翔安國際機場，也被綠營投以異樣眼神。

兩岸愈封閉，愈助長敵意螺旋，當所有交流都被預設目的與前提，結果只會激化雙方往極端發展；民進黨高舉國安大旗，官方減少交流，若反倒成為助長綠營共諜的溫床，無疑是最大諷刺。

卓榮泰使用「災後重建」字眼，對即將登場的鄭習會具有高度警告意味。兩岸政策具有高度的人治色彩，當政府一方面升高對抗，一方面又揚言災後重建，讓在野黨一肩扛起修復兩岸關係的責任；若真要「重建」，首要之務應是重建互信，而非重建限制，若不從源頭調整兩岸政策路線，再多的重建恐只是堆疊更多的災難。

兩岸關係的穩定，從來不只是法律問題，而是政治智慧與戰略路線的展現。政府若只著眼於補強國安、提高門檻，卻忽略交流本身的正面價值，最終恐將台灣推向更孤立的處境。

不論是競爭或合作關係，全球領導人都陸續拜會習近平；如果賴政府將鄭習會視為一場災難，5月登場的川習會難道是災難臨頭，但卓榮泰敢對川普說三道四嗎？當政府既是災難製造者，又試圖自詡為重建者，人民看到的不是治理能力，而是一場自導自演的惡性循環。