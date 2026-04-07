大陸將向鄭麗文展示什麼科技力？ 消息稱第一站會來這裡

國民黨主席鄭麗文7日開啟訪陸行程，並將於8日結束謁中山陵行程後趕返上海，外界推測，這次在上海，大陸方面會向其展現什麼樣的科技力量，有消息指，這次其中一站很可能帶領鄭麗文一行人參訪美團展示中心，展現大陸「零售＋科技」的科技力。

美團是中國大陸領先的生活服務電子商務平台，由王興於2010年3月創立，總部位於北京。其核心戰略是「零售 + 科技」，致力於推動服務零售和商品零售的數位化升級。擁有數百萬名騎手，覆蓋大陸全國近99%的縣域，仰賴精密的算力，建構全球最大即時配送網絡。其中，無人機、自動配送車已在多城商業化落地，累計配送超百萬單，未來將進一步降低成本。

而上海美團展示中心（也稱美團上海科技中心展示館）位於上海楊浦區，是一個集消費大數據分析與高科技實物展示於一體的綜合性場館，被視為展示AI科技賦能生活服務的前沿窗口。據悉，該展廳更像一個未來智慧生活的實驗場。

公開資訊顯示，在該展廳可以看到幾項亮點：一是硬核科技體驗，可以近距離接觸並沉浸式體驗美團在無人配送領域的最新成果，包括無人機和無人車的配送演示。此外，展區還陳列了智能騎手裝備、美團共享單車/電單車等實物；二是智慧場景應用，讓參觀者能感受「零售+科技」戰略在具體場景中的落地；三是大數據可視化。

值得注意的是，上海台商3月底也曾組團到該館參訪，了解美團在配送服務上的創新之舉，這些創新改變了時下消費者的生活方式，也給提升台企服務效能及行業未來發展提供新的思路與方向。

台灣網紅「館長」陳之漢去年赴深圳開直播時，也體驗了美團的無人機送餐，當時他稱，期待台灣可以趕快有相關服務與技術落地。

綜合目前資訊，鄭麗文一行預計8號返上海市區進行參訪後，傍晚在「世界會客廳」會見上海市委書記陳吉寧，晚間遊黃浦江。隔天9號早上赴洋山港、11點東郊賓館與台商座談後轉赴北京。