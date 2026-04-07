鄭麗文9日上海會台商 台商表期待：兩岸融合發展至關重要

國民黨主席鄭麗文一行9日預計在上海與台商碰面，擬與會台商表達期待，因為兩岸融合發展對台商未來至關重要。

據悉，鄭麗文將在9日上午11時在上海東郊賓館與台商會面，但屆時以大陸官方發布訊息為主。全國台企聯會長李政宏7日回應本報表示，屆時統一由大陸國台辦回應。部分與會台商反應，還不清楚具體安排，規格感覺嚴格。值得注意的是，上海東郊賓館也是2013年海基會、海協會簽訂兩岸服務貿易協議的場所。

大陸全國台企聯常務副會長、廈門台商協會榮譽會長吳家瑩對本報表示，他對這場會面非常期待。因為台商現在於大陸投資等方面難免仍存在問題，如何通過（鄭麗文主席）這次來訪跟大陸相關部門做一些洽談，如何維護台商的權益、塑造良好營商環境，讓台商在未來的發展能更扎實，更有信心。

吳家瑩說，之前國民黨大陸事務部主任也多次來大陸，相信國民黨方面也收集蠻多台商、台青與台胞的需求。他稱，中共中央2月舉行的對台工作會議提到不斷要落實各項政策，他注意到，有特別提到有不足之處也要加大力度去落實，不足之處代表是說有很多未完善的地方要不斷做一些深化。這次鄭麗文主席赴陸，針對在陸台胞議題方面做些反應，讓台商、台胞赴陸能發展的下去、生活得更幸福，應當是有非常大的幫忙。

鳳凰衛視報導，李政宏受訪指出，非常期待鄭主席的這一次，是和平之旅也好，或是從此兩岸開啟對話之旅也好，都能夠有更豐碩的成果。面對現在地緣政治，特別是美國單極霸權對世界造成的紛擾，其實兩岸同胞更應該緊密地團結起來，共同去對抗美國的單極霸權。「我相信只有兩岸好，台商好，台灣人民才會更好。」他也希望鄭麗文此行能為兩岸企業界搭建合作平台，讓兩岸關係重回大交流的正確軌道。