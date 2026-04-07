鄭麗文今率團訪陸 邱垂正：政黨交流不能取代官方機制

國民黨主席鄭麗文今天中午率團抵達上海，展開任內首次和平之旅，預料將在10日會見中共總書記習近平。陸委會主委邱垂正晚間透過官方社群表示，提醒鄭麗文必須堅定拒絕沒有中華民國生存空間的「一中框架」陷阱，且不得簽署任何政治性協議，「法律紅線絕對不能踩」。他並強調，政黨交流不能取代官方機制，中共唯有與台灣民選合法政府溝通，兩岸關係才能良性發展。

陸委會7日晚間在社群發布由邱垂正錄製的影片，說明針對鄭麗文訪陸的立場。邱表示，政府嚴正反對為了換取赴陸交流的門票，做出傷害國家主權尊嚴，出賣國家利益，及踐踏台灣自由民主制度行為。兩岸只有在對等尊嚴、相互尊重，不預設任何政治前提下，才能進行正常、健康有序交流。

邱垂正強調，政黨交流不能取代官方機制。涉及公權力的事務，必須由兩邊政府務實溝通對話，才能真正保障民眾福祉。正告中共當局，唯有與台灣民選合法政府溝通，兩岸關係才能良性發展。

邱垂正指出，中共（習）政權意圖併吞台灣的野心從未改變，絕大多數國人支持強化國防實力，堅定捍衛台灣的決心也絕不屈服。請鄭主席嚴肅看待這個事實，絕不能配合中共的政治劇本演出，淪為中共統戰分化的工具。

「鄭主席此行最該做的事情，就是反映台灣的主流民意，」邱垂正表示，請鄭主席當面要求中共當局，立刻停止軍機艦擾台等對台複合性的施壓，正視中華民國存在的事實，正視台灣2,300 萬人民對自由民主的堅持。

邱垂正說，提醒鄭主席，必須堅定拒絕沒有中華民國生存空間的「一中框架」陷阱。不要「低頭附和」北京當局消滅中華民國的敘事與政治倡議，更不能配合中共向國際社會傳達傷害台灣的錯誤訊息。此外，赴陸交流必須嚴格遵守兩岸條例及相關規範，未經政府授權，不得簽署任何政治性協議與涉及政府公權力項目的協商，「法律紅線絕對不能踩」。

針對鄭麗文此行，陸委會7日下午已透過新聞稿，要求鄭麗文利用與習近平會面的時機，當面提出三點要求：要正視中華民國存在的事實、台灣的未來要尊重台灣人民的意願、要立刻停止軍機艦擾台。陸委會表示，期盼鄭麗文不要遮遮掩掩，大聲說出台灣人民的訴求，真正對兩岸和平有所貢獻。