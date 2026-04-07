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21年前達成國共5項願景 鄭麗文：國民黨不能閃躲走向和平繁榮的重任

聯合報／ 特派記者鄭媁廖士鋒／南京即時報導
國民黨主席鄭麗文抵達南京後，中共中央台辦主任宋濤設宴款待。記者鄭媁／攝影
國民黨主席鄭麗文抵達南京後，中共中央台辦主任宋濤設宴款待。記者鄭媁／攝影

國民黨主席鄭麗文今晚抵達南京，中共中央台辦主任宋濤晚間於東郊國賓館設宴款待。鄭麗文致詞表示，此次來訪，將讓兩岸關係的天平進一步地朝和平穩定的方向邁進。縱使國民黨目前在台灣是在野黨，但是他們不能推諉，也不能閃躲對台灣如何走向和平繁榮的重大責任。

鄭麗文致詞時指出，非常感謝宋濤對此次行程細心周詳的安排，以及對國民黨訪問團熱情的接待。在此，對宋濤表達誠摯的問候跟衷心的感謝。很高興在這個歷史性的時刻和大家在此歡聚一堂。

鄭麗文表示，此次出訪具有四項重大的歷史意義。一、在亞太的局勢上，我們正在創造一個新的典範，讓全世界知道，政治分歧並不必然導致衝突。兩岸不會像國際社會所擔心的，註定將有一戰。我們將共同證明，兩岸有能力、有決心、有智慧來和平地解決所有的問題，為區域的安全跟穩定做出我們的貢獻。不只不會當「麻煩製造者」，同時會是區域和平的「締造者」。在這個當前動盪的世界局勢當中，此次和平之旅的意義更顯重大。

其次，鄭麗文說，在兩岸關係上，再次證明「九二共識、反對台獨」這個政治基礎仍舊歷久彌新，是當前兩岸關係的定海神針。過去三十多年來，台灣社會歷經數次的政黨輪替，但是歷史經驗充分顯示，只要堅持「九二共識、反對台獨」，兩岸就可以交流、對話；反之，台海就會陷入動盪不安。因此，此次來訪，將讓兩岸關係的天平進一步朝和平穩定的方向邁進。

第三，鄭麗文說，在國共關係上，時隔十年，再度有現任國民黨黨主席率團訪問大陸，中國國民黨再度發揮維護台海和平關鍵的作用。國民黨主張的兩岸和平路線，是一條正確、有效，對全體台灣人民都最有利的道路。

她提到，21年前，她追隨前主席連戰「和平之旅」訪問大陸，當時達成了國共兩黨的五項願景，在那次歷史性的訪問當中，開創了往後國民黨執政八年期間，兩岸關係和平發展的「黃金年代」。此次國民黨的來訪，對於台灣愛好兩岸和平、希望兩岸交流的主流民意而言，具有再度開創新局的重大意義。

最後，鄭麗文說，在台灣的歷史上，此次訪問也彰顯了台灣人是可以擺脫悲情、掌握自己命運的強大自主性。台灣不應該淪為地緣政治的棋子，甚至於是「棄子」。國民黨在戰爭與和平、毀滅與繁榮之間，提供給台灣人民選擇和平跟繁榮的寶貴機會。縱使國民黨目前在台灣是在野黨，但是我們不能推諉，也不能閃躲自己對台灣如何走向和平繁榮的重大責任。

鄭麗文也說，懷著深深的感謝之情，謝謝大家共同參與歷史性的和平之旅，也僅以這一杯酒，預祝接下來幾天的行程圓滿成功，合乎兩岸人民共同的利益，以及國際社會共同的期待。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國民黨主席鄭麗文抵達南京後，中共中央台辦主任宋濤（右）設宴款待。記者鄭媁／攝影
國民黨主席鄭麗文抵達南京後，中共中央台辦主任宋濤（右）設宴款待。記者鄭媁／攝影

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