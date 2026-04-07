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邱垂正：鄭麗文勿配合中共政治演出 淪統戰分化工具

中央社／ 記者廖文綺台北7日電
中國國民黨主席鄭麗文率團訪中，陸委會主委邱垂正（圖）今天提醒勿配合中共政治劇本演出，淪為統戰分化工具。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影
中國國民黨主席鄭麗文率團訪中，陸委會主委邱垂正（圖）今天提醒勿配合中共政治劇本演出，淪為統戰分化工具。聯合報系資料照片／記者潘俊宏攝影

中國國民黨主席鄭麗文率團訪中，陸委會主委邱垂正今天提醒勿配合中共政治劇本演出，淪為統戰分化工具；必須堅定拒絕沒有中華民國生存空間的「一中框架」陷阱；並避免踩到法律紅線。

針對鄭麗文訪中，邱垂正今天傍晚以影片重申政府立場，指嚴正反對為了換取赴中交流的門票，做出傷害國家主權尊嚴，出賣國家利益，及踐踏台灣自由民主制度行為。

他說，兩岸只有在對等尊嚴、相互尊重，不預設任何政治前提下，才能進行正常、健康有序交流。

邱垂正強調，政黨交流不能取代官方機制。涉及公權力的事務，必須由兩邊政府務實溝通對話，才能真正保障民眾福祉。「正告中共當局，唯有與台灣民選合法政府溝通，兩岸關係才能良性發展」。

他說，中共（習）政權意圖併吞台灣的野心從未改變，絕大多數國人支持強化國防實力，堅定捍衛台灣的決心也絕不屈服。並提醒鄭麗文嚴肅看待這個事實，絕不能配合中共的政治劇本演出，淪為中共統戰分化的工具。

邱垂正認為，鄭麗文此行最該做的事情，就是反映台灣的主流民意。「請鄭主席當面要求中共當局，立刻停止軍機艦擾台等對台複合性的施壓，正視中華民國存在的事實，正視台灣2300萬人民對自由民主的堅持」。

他也提醒鄭麗文，必須堅定拒絕沒有中華民國生存空間的「一中框架」陷阱。不要低頭附和北京當局消滅中華民國的敘事與政治倡議，更不能配合中共向國際社會傳達傷害台灣的錯誤訊息。

邱垂正表示，赴陸交流必須嚴格遵守兩岸條例及相關規範，未經政府授權，不得簽署任何政治性協議與涉及政府公權力項目的協商，「法律紅線絕對不能踩」。

中共總書記習近平邀鄭麗文7日到12日率團訪問江蘇、上海與北京。鄭麗文已於今天下午抵達上海，並搭乘高鐵前往南京。根據安排，她8日上午將到南京中山陵拜謁中山陵，8日下午再搭高鐵回到上海；9日上午預計與台商座談，結束上海行程後將於當日前往北京。

鄭麗文 鄭習會 邱垂正

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