「凡事首重家和萬事興」 宋濤宴請鄭麗文：絕不容忍中華民族共同家園遭分裂破壞

中共中央台辦主任宋濤7日晚間在南京東郊國賓館設宴招待到訪的中國國民黨主席鄭麗文一行。宋濤表示，民進黨當局拒不承認「九二共識」，甘當外人的棋子，勾連外部勢力謀「獨」挑釁，只會把台灣帶向危險的境地。「我們絕不容忍中華民族共同家園遭到分裂破壞」、「兩岸同胞完全有能力、有智慧解決好自己家裡的事」。

宋濤致詞時，先代表中共中央台辦，向鄭麗文及中國國民黨訪問團表示熱烈歡迎、向「致力於兩岸關係和平發展的新老朋友」致以誠摯的問候。

他指出，中國國民黨主席時隔十年再度率團訪問大陸，是兩黨關係的一件大事，也是今年兩岸關係的一件大事，鄭主席此行得到了民眾廣泛支持，當前國際形勢變亂交織，台海形勢複雜嚴峻，「我們兩黨對中華民族、對兩岸同胞有著共同的使命和重大責任，對兩岸關係發展具有重要作用」。

宋濤提出三點期望，首先他稱「堅定維護兩岸謀和平」。他說，中國人歷來崇尚和為貴，凡事最看重「家和萬事興」。堅持「九二共識」、反對「台獨」，是2005年國共兩黨確定的共同政治基礎，是兩岸關係和平發展的定海神針。實踐證明，只有堅持「九二共識」、反對「台獨」，台海才能和平穩定；反之，台海就會緊張動盪。「鄭主席和在座的很多朋友都是親歷者，對此必有深切的體會」。

他批評，民進黨當局拒不承認「九二共識」，甘當外人的棋子，勾連外部勢力謀「獨」挑釁，只會把台灣帶向危險的境地，損害台灣同胞的利益。我們絕不容忍中華民族共同家園遭到分裂破壞。兩岸同胞完全有能力、有智慧解決好自己家裡的事。我們願同中國國民黨一道，堅持「九二共識」、反對「台獨」，共同維護台海和平穩定，推動兩岸關係和平發展。

其次他提到，要堅定為同胞謀福祉。「只要是對增進兩岸同胞親情福祉有利的事，我們兩黨都應該帶頭去做、盡力去做」。他以2025年兩岸貿易額達到3145億美元，兩岸人員往來達到545萬人次為例，強調「我們願同中國國民黨一道，積極推動兩岸交流合作、融合發展，不斷增進同胞的利益福祉，促進同胞心靈契合」。

最後他稱要堅定為民族謀復興。他指，今年是孫中山先生誕辰160周年（陸方計算為實歲），我們在南京相聚一堂，對重溫和繼承中山先生遺志，攜手振興中華，具有特殊意義。我們願同中國國民黨一道，勇擔歷史重任，團結兩岸同胞，共同為中華民族偉大復興不懈奮鬥。

宋濤表示，今天是鄭麗文主席訪問大陸的開始，也是兩黨深化交流對話的新起點。相信鄭主席此行，「會充分感受到大陸同胞對台灣同胞的深情厚誼，會得到兩岸同胞的高度肯定和支持，也一定會為兩黨關係、兩岸關係做出新的貢獻」。