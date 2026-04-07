【重磅快評】管碧玲洩軍機打臉賴清德，還鄭麗文公道

海委會主委管碧玲愛洩密表功的老毛病又發作了。她將海軍指管系統的「海面態勢圖」貼到臉書，哀號共艦圍台襲擾成常態，還借用國台辦的話「台灣之籠」，批國民黨主席訪陸是「籠中馴兔」。管媽利用軍事機密搞政爭，不僅證明賴政府國安處處破口，而且她用圖文和統計證實，中共布防先進船艦圍台成日常，賴清德只能看著敵軍逼近，卻束手無策。

管媽的壞事本領在內閣無出其右。除了率隊在中共軍演時吃澎湃尾牙宴，上個月卓榮泰赴日看棒球，被她大掀底牌，宣稱「會見日本政要，是外交重大突破！」卓揆殘壘返台，還因為她的洩密惹火日方協助安排人士，不滿卓揆失信利用訪日作政治宣傳。管媽前年隱匿海巡署在金門海域執法疏失，引起兩岸幾近擦槍走火，甚至讓中共海警海巡在金馬突破我禁限水域，常態執法巡查。

國防部每天上午9時公布「中共解放軍台海周邊海空域動態」，只標識共機路線及架次，共艦部分僅公布數量，略去部署位置。避免讓解放軍反向掌握國軍具備的偵蒐能力。顧立雄若能接受海委會代發軍情，何不每天在官網悉數公布？反正，共軍機艦圍台已是常態，趕不走是事實，就讓民眾自己看，可信度還更高。

政務官隨便私用情報當「相罵本」，也難怪總統府裡什麼人都能隨手拍機密公文賤賣對岸。藍委徐巧芯接獲爆料，揭發政府開放萊豬福食，當成台美貿易談判籌碼，遭民進黨議員告發涉犯洩密罪，最近傳出要舊案重辦。藍委不妨學綠營去北檢告發管媽散布國防機密。

管碧玲在臉書貼出的圖資是在Google地圖標示出共艦、海警船具體位置，明顯看出西部沿海有兩艘海警船，都是大中型船艦，具直升機甲板與較強巡弋能力。另在台灣海峽南北端與東部布署「一艘 052D驅逐艦＋四艘054A護衛艦＋一艘電偵艦」，與軍演時規模類似。是一支具備區域防空、反艦、反潛與情報支援能力的現代化水面艦隊，搭配海警船形成灰區與戰時封鎖。

若非管媽洩密，民眾不會知道台海情勢何等嚴峻。她細數自2020年解放軍軍機380次進入我國防空識別區，到去年達5709架次的高頻程度，「成長驚人十餘倍！」現況圖加上統計，精確論證賴清德上任後，台海情勢迅速惡化，戳穿賴總統「我當總統戰爭機率最低」的選舉承諾。連藍白立委都沒有管媽這種論述殺傷力。

鄭麗文返國後要向管媽致謝，沒有她的表功爆料，一般民眾怎能體察國共重啟對話，其實是在替賴清德滅火，重修台海和平的斷橋。