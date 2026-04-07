快訊

哪時玩完？國民黨彰化縣長提名之亂 3參選人都宣示戰到最後

身分確定了！男行人遭聯結車撞擊身首分離慘死 妻悲認丈夫遺體

清明放完還有6大連假！2026下半年最強請假攻略出爐：請4休9還有5個

聽新聞
0:00 / 0:00

【重磅快評】管碧玲洩軍機打臉賴清德，還鄭麗文公道

聯合報／ 主筆室
管碧玲近日表示共艦圍台襲擾成常態。圖／海委會提供
管碧玲近日表示共艦圍台襲擾成常態。圖／海委會提供

海委會主委管碧玲愛洩密表功的老毛病又發作了。她將海軍指管系統的「海面態勢圖」貼到臉書，哀號共艦圍台襲擾成常態，還借用國台辦的話「台灣之籠」，批國民黨主席訪陸是「籠中馴兔」。管媽利用軍事機密搞政爭，不僅證明賴政府國安處處破口，而且她用圖文和統計證實，中共布防先進船艦圍台成日常，賴清德只能看著敵軍逼近，卻束手無策。

管媽的壞事本領在內閣無出其右。除了率隊在中共軍演時吃澎湃尾牙宴，上個月卓榮泰赴日看棒球，被她大掀底牌，宣稱「會見日本政要，是外交重大突破！」卓揆殘壘返台，還因為她的洩密惹火日方協助安排人士，不滿卓揆失信利用訪日作政治宣傳。管媽前年隱匿海巡署在金門海域執法疏失，引起兩岸幾近擦槍走火，甚至讓中共海警海巡在金馬突破我禁限水域，常態執法巡查。

國防部每天上午9時公布「中共解放軍台海周邊海空域動態」，只標識共機路線及架次，共艦部分僅公布數量，略去部署位置。避免讓解放軍反向掌握國軍具備的偵蒐能力。顧立雄若能接受海委會代發軍情，何不每天在官網悉數公布？反正，共軍機艦圍台已是常態，趕不走是事實，就讓民眾自己看，可信度還更高。

政務官隨便私用情報當「相罵本」，也難怪總統府裡什麼人都能隨手拍機密公文賤賣對岸。藍委徐巧芯接獲爆料，揭發政府開放萊豬福食，當成台美貿易談判籌碼，遭民進黨議員告發涉犯洩密罪，最近傳出要舊案重辦。藍委不妨學綠營去北檢告發管媽散布國防機密。

管碧玲在臉書貼出的圖資是在Google地圖標示出共艦、海警船具體位置，明顯看出西部沿海有兩艘海警船，都是大中型船艦，具直升機甲板與較強巡弋能力。另在台灣海峽南北端與東部布署「一艘 052D驅逐艦＋四艘054A護衛艦＋一艘電偵艦」，與軍演時規模類似。是一支具備區域防空、反艦、反潛與情報支援能力的現代化水面艦隊，搭配海警船形成灰區與戰時封鎖。

若非管媽洩密，民眾不會知道台海情勢何等嚴峻。她細數自2020年解放軍軍機380次進入我國防空識別區，到去年達5709架次的高頻程度，「成長驚人十餘倍！」現況圖加上統計，精確論證賴清德上任後，台海情勢迅速惡化，戳穿賴總統「我當總統戰爭機率最低」的選舉承諾。連藍白立委都沒有管媽這種論述殺傷力。

鄭麗文返國後要向管媽致謝，沒有她的表功爆料，一般民眾怎能體察國共重啟對話，其實是在替賴清德滅火，重修台海和平的斷橋。

鄭麗文 鄭習會 管碧玲 賴清德 國台辦 海委會 卓榮泰 共軍 海巡署

延伸閱讀

鄭麗文訪陸 管碧玲：要用「中國台灣省」求和平嗎？

為批評國民黨訪中團 管碧玲出示敏感海上情資作罵本

今啟程訪陸 鄭麗文：我要向民進黨證明 兩岸和平不難

聯合報社論／賴清德錯了！拒絕交流才更用心險惡

相關新聞

鄭麗文登陸將談台美軍售？ 大陸外交部給了這個答案

國民黨主席鄭麗文已於今日中午飛抵上海虹橋機場，展開其六天五夜訪陸行程。據上海澎湃新聞報導，在7日下午大陸外交部例行記者會上，有記者提問鄭麗文此行是否會與大陸方面討論美台軍售問題？對此，大陸外交部發言人毛寧表示，「台灣問題是中國內政，兩岸關係不是外交問題」。

鄭麗文赴陸會晤習近平 學者分析「國共最大交集」恐難全台有感

國民黨主席鄭麗文7日起訪問中國，預計會與中共總書記習近平碰面，外界質疑「鄭習會」成果能否讓民眾有感？學者曾偉峯受訪時分析...

鄭麗文抵上海立刻奔南京 直呼「難得的和平機遇定要把握」

國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸展開「2026和平之旅 」，今下午抵達上海虹橋機場，由中共中央台辦主任宋濤接機。睽違十年後再次有國民黨主席到訪中國大陸，陸方特別禮遇，航機滑行至停機坪後開機門下機，現場並有歡迎群眾獻花。

「沒有縣市首長肯定」 童子瑋看鄭習會：鄭麗文意志超過國民黨意志

民進黨基隆市長參選人童子瑋今天接受黃光芹主持的廣播節目專訪，談2026選戰、鄭麗文訪陸等議題，童認為，地方選舉和兩岸、國際關係沒那麼直接，但藍營內部對中國路線分歧，台中市長盧秀燕日前赴基隆，也與國民黨路線之爭有關。

鄭麗文訪陸「要證明和平不難」 陸委會：盼說出台灣人民訴求

國民黨主席鄭麗文今午抵達上海，正式展開任內首次和平之旅，她上午在台北召開行前記者會時說，要以此行向民進黨證明「兩岸和平不難」，並說沒有「賴鄭會」就不會有「賴習會」。陸委會表示，期盼鄭麗文利用與習近平會面的時機，當面提出包含「正視中華民國存在的事實」等3大要求，「大聲說出台灣人民的訴求，真正對兩岸和平有所貢獻」。

【重磅快評】管碧玲洩軍機打臉賴清德，還鄭麗文公道

海委會主委管碧玲愛洩密表功的老毛病又發作了。她將海軍指管系統的「海面態勢圖」貼到臉書，哀號共艦圍台襲擾成常態，還借用國台辦的話「台灣之籠」，批國民黨主席訪陸是「籠中馴兔」。管媽利用軍事機密搞政爭，不僅證明賴政府國安處處破口，而且她用圖文和統計證實，中共布防先進船艦圍台成日常，賴清德只能看著敵軍逼近，卻束手無策。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。