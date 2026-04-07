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鄭麗文赴陸會晤習近平 學者分析「國共最大交集」恐難全台有感

台灣醒報／ 記者呂翔禾／台北報導
國民黨主席鄭麗文（左）、中共領導人習近平（右）。合成圖／聯合報系資料照、中新社
國民黨主席鄭麗文（左）、中共領導人習近平（右）。合成圖／聯合報系資料照、中新社

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「『鄭習會』有望讓中國提出惠台經貿政策！」國民黨主席鄭麗文7日起訪問中國，預計會與中共總書記習近平碰面，外界質疑「鄭習會」成果能否讓民眾有感？學者曾偉峯受訪時分析，中國有可能提出針對性惠台政策，例如經貿、青年交流等；學者馬準威則認為，應會稍微降低兩岸目前的僵局氛圍，但實際效果有限。

利多要滿足安全需求

鄭麗文7日到12日前往中國訪問，預料將見到習近平。有媒體社評分析，台灣有人認為，經濟紅利並未普惠民眾，甚至標籤化為「政治誘餌」，因而陷入「兩頭不討好」情境。中國若能在鄭習會釋放利多，可以提高層次到滿足民眾心理與安全的需求。

分析指出，若中國能在CPTPP與APEC有明顯讓步，兩岸一起加入CPTPP，可共享經濟紅利；另外則是APEC，若我方外交官員能順利在深圳舉辦的會議，可體現兩岸難得的默契。這兩個議題既能滿足台灣「尊嚴」的需求，又能創造經貿整合的實質紅利，大陸若做出承諾，將傳出兩個訊號：「和平，兩岸不會打」；「繁榮，兩岸一起發財」。

針對性的惠台政策

對此，政大國關中心副研究員曾偉峯受訪時表示，對中共來講，CPTPP跟APEC的風險是讓民進黨拿去宣傳政績。若要論民眾最有感的部分，曾偉峯指出，應該是單方減少軍事活動，這更可以證明鄭麗文講的「和平之旅」是真的可以實踐的，不過他認為，當前鄭麗文手上籌碼似乎還沒有到可以讓習近平做此承諾的階段。

曾偉峯預測，目前國共雙方最大交集仍是經貿惠台政策，再搭配中共強調增進台灣青年與基層交流，因此頂多達成中共針對性的惠台政策，要全台民眾對「鄭習會」有感仍不容易。

營造兩岸和解氛圍

淡江戰略所助理教授馬準威受訪時表示，習近平會承諾在APEC與CPTPP放緩的可能性很低，因為這兩個事情太細節，不會由習近平親自拍板，習近平與鄭麗文比較會談政治表態的問題；此外，習近平此次對話的對象是國民黨主席，但APEC與CPTPP是民進黨政府處理，透過國民黨放利多給民進黨的路徑也不合理。

馬準威認為，這次鄭習會主要目的不是讓利給台灣，而是透過與在野黨對話，營造兩岸和解的氛圍，讓中共內部對台壓力不要這麼大，且鄭麗文不確定能否成氣候，與在野黨談出任何結果，在台灣也無法執行，因為在野黨並非行政部門。因此他認為此次鄭習會對習近平來說，對內交代對台工作與統戰進度是考量最多的。

暫緩兩岸僵局

「即使會讓利，民進黨也不見得會喜歡！」馬準威表示，中共與國民黨談，會比較談較空泛的事情，例如「寄希望於台灣人民」，尤其今年是中國「十五五計畫」的開關年，會特別強調「促融」、和平發展、九二共識與兩岸共同體等名詞，讓兩岸目前的僵局看起來沒那麼嚴重。

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延伸閱讀

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