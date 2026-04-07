鄭麗文登陸將談台美軍售？ 大陸外交部給了這個答案

國民黨主席鄭麗文已於今日中午飛抵上海虹橋機場，展開其六天五夜訪陸行程。據上海澎湃新聞報導，在7日下午大陸外交部例行記者會上，有記者提問鄭麗文此行是否會與大陸方面討論美台軍售問題？對此，大陸外交部發言人毛寧表示，「台灣問題是中國內政，兩岸關係不是外交問題」。

毛寧還表示，「但是我可以告訴你，中方反對美台軍事聯繫的立場是一貫的、明確的。」

針對鄭麗文此行，陸委會7日下午也發布新聞稿表示，鄭麗文應利用與中共中央總書記習近平會面的時機，當面提出三點訴求：正視中華民國存在的事實、台灣的未來要尊重台灣人民的意願、立刻停止軍機艦擾台。

陸委會表示，唯有中共肯正面回應這三項要求，才能見其誠意跟決心。期盼鄭麗文不要遮遮掩掩，大聲說出台灣人民的訴求，才能真正對兩岸和平有所貢獻。