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鄭麗文抵上海立刻奔南京 直呼「難得的和平機遇定要把握」

聯合報／ 記者鄭媁廖士鋒／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸展開「2026和平之旅 」，今下午抵達上海虹橋機場。新華社
國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸展開「2026和平之旅 」，今下午抵達上海虹橋機場。新華社

國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸展開「2026和平之旅 」，今下午抵達上海虹橋機場，由中共中央台辦主任宋濤接機。睽違十年後再次有國民黨主席到訪中國大陸，陸方特別禮遇，航機滑行至停機坪後開機門下機，現場並有歡迎群眾獻花。

鄭麗文於開機門後微笑揮手，緩步走下階梯，在接受獻花後，主席與宋濤握手簡單寒暄，並逐一與一同前來接機的中台辦聯絡局局長楊毅、宣傳局長陳斌華、聯絡局副局長凌子章、上海市委常委陳通、上海台辦主任金梅等握手。訪問團一行人隨即乘車至虹橋高鐵站，搭乘高鐵「復興號」列車前往南京。

國民黨表示，鄭麗文在高鐵上與宋濤面對面而坐，兩人像朋友般親切聊天。宋濤表示，奉中共中央和習近平總書記指示，來上海迎接鄭主席一行。鄭麗文為兩岸和平而來，預祝此行順利成功。鄭對此表示感謝，她說，台灣與上海比想像中近很多，這次來訪「難能可貴」，難得的和平機遇一定要把握。

國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸展開「2026和平之旅 」，今下午抵達上海虹橋機場，由中共中央台辦主任宋濤接機。圖／國民黨提供
國民黨主席鄭麗文率團訪問大陸展開「2026和平之旅 」，今下午抵達上海虹橋機場，由中共中央台辦主任宋濤接機。圖／國民黨提供

鄭麗文 鄭習會

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