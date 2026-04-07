卓榮泰指鄭麗文訪陸若不法須「災後重建」 王鴻薇：先管好自家共諜案

國民黨主席鄭麗文今率團訪陸。民進黨立委沈伯洋今質詢指國安法中未針對政黨主席規範，行政院長卓榮泰說，若未來或這次有明顯不法行為發生，政府將以「災後重建」方式修法。對此，國民黨立委王鴻薇說，民進黨發生這麼多共諜事件，如要做「災後重建」，請先把自己層出不窮的共諜事件做「災後重建」。

鄭麗文今率團訪問大陸，並預計在北京會見中共總書記習近平。沈伯洋今質詢時，質疑國安法中並未針對政黨主席有所規範。陸委會主委邱垂正表示，下次會針對相關規範提出修法。至於「反滲透法」部分，行政院長卓榮泰說，若未來或這次有任何明顯不法行為發生，政府將以「災後重建」方式，重建一套強而有力且完整的法律規範，以確保國家安全。

王鴻薇說，這真是笑死人，民進黨發生這麼多的共諜事件，最近又發生，請問民進黨有沒有「災後重建」？這難道不是災難嗎？鄭麗文訪陸，事先也告訴大家，說願意不管是參訪前後，都願意跟賴清德總統報告，以及聽取賴總統的意見，是賴清德已讀不回。結果現在卻說要「災後重建」，想要修法規範、限制、檢查在野黨主席的行動、參訪或言論。難道是回到警總時代嗎？這才是真正的大災難。

王鴻薇說，如果卓榮泰或民進黨政府要做所謂的「災後重建」，請先把自己這些層出不窮的共諜事件，先做「災後重建」，內部好好檢討，這才是對社會大眾正確交代的方式。