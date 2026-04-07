鄭麗文抵上海轉南京 宋濤晚宴接待

中國國民黨主席鄭麗文一行人今天下午搭機抵達上海虹橋機場，陸方由中共中央台辦主任宋濤等涉台官員接機。鄭麗文說，台灣到上海比想像中近，這次來訪難能可貴，「難得的和平機遇一定要把握」；宋濤則說，鄭麗文「為兩岸和平而來」，預祝此行順利成功。

國民黨下午發布新聞稿，說明鄭麗文抵達上海，並搭乘高鐵轉往南京。

鄭麗文率團訪問大陸展開「2026和平之旅」，今天下午抵達上海虹橋機場，由中共中央台辦主任宋濤接機。據指出，睽違10年後再次有國民黨主席到訪中國大陸，陸方特別禮遇，航機滑行至停機坪後開機門下機，現場並有歡迎群眾獻花。

鄭麗文在接受獻花後，與宋濤握手簡單寒暄，並逐一與一同前來接機的中台辦聯絡局局長楊毅、宣傳局長陳斌華、聯絡局副局長凌子章、上海市委常委陳通、上海台辦主任金梅等握手。訪問團一行人隨即乘車至虹橋高鐵站，搭乘高鐵「復興號」列車前往南京。

鄭麗文在高鐵上與宋濤面對面而坐。宋濤表示，奉中共中央和總書記習近平指示，來上海迎接鄭主席一行。鄭主席為兩岸和平而來，預祝此行順利成功。

鄭麗文對此表示感謝，她說，台灣與上海比想像中近很多，這次來訪「難能可貴」，難得的和平機遇一定要把握。她說，上一次來上海已經是20年前了，上海的變化很大，上海現在是國際金融重鎮，早已今非昔比。

訪問團抵南京後，晚間將接受中台辦主任宋濤宴請，預定明日上午敬謁中山陵，隨後回上海繼續參訪行程。