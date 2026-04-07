鄭麗文赴陸交流 民進黨高市黨部：國民黨不能以躺平換和平

國民黨主席鄭麗文赴陸參訪，民進黨高雄市黨部主委黃文益表示，國民黨一方面杯葛台灣軍購，一方面對威權政權進行政治輸誠，不僅悖離主流民意，更無助於台灣的安全與發展；交流應有立場與尊嚴，不能以「躺平」換「和平」。此外，國民黨提出15年前賴瑞隆赴大陸的舊資料，意圖抹黑操作。

民進黨高市黨部主委黃文益表示，真正負責任的兩岸交流，應建立在清楚表達台灣立場、維護國家尊嚴的基礎上，國際社會早已形成「有實力才有和平」的共識，唯有強化自我防衛能力與鞏固民主制度，才能確保台海穩定。台灣社會支持的是有原則、有尊嚴、對等互惠的交流，而非矮化主權、模糊立場的政治動作。

高雄市議會民進黨團與國民黨團也為鄭麗文赴陸議題隔空交火，國民黨提出2010年立委賴瑞隆赴陸參訪的舊資料回擊，質疑賴瑞隆曾與「賴瑞隆見賈慶林（全國政協前主席）算不算統戰？」

黃文益批評，國民黨此舉是企圖進行抹黑，實屬荒謬。賴瑞隆過去擔任觀光局主任秘書期間，為推動高雄觀光發展，積極與產業合作，並赴各國參與國際旅展，目的在於行銷高雄、拓展市場，所有公務行程與交流皆秉持公開、透明、對等與尊嚴原則進行，與國民黨刻意連結政治統戰完全不同。

黃文益表示，國民黨此時刻意操作15年前舊聞，顯然是為未獲社會共識的「鄭麗文訪中行」轉移焦點。在中共持續對台文攻武嚇之際，藍營不僅一再阻擋國防預算，甚至配合奠基於「一中原則」的行程安排，對國際釋放錯誤訊號，這樣的作為才是真正讓台灣人民無法接受。