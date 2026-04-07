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「沒有縣市首長肯定」 童子瑋看鄭習會：鄭麗文意志超過國民黨意志

聯合報／ 記者游明煌王慧瑛／基隆即時報導
民進黨基隆市長參選人童子瑋今天接受黃光芹主持的廣播節目專訪，談2026選戰、鄭麗文訪陸等議題。圖／廣播節目「中午來開匯」提供
民進黨基隆市長參選人童子瑋今天接受黃光芹主持的廣播節目專訪，談2026選戰、鄭麗文訪陸等議題。圖／廣播節目「中午來開匯」提供

民進黨基隆市長參選人童子瑋今天接受黃光芹主持的廣播節目專訪，談2026選戰、鄭麗文訪陸等議題，童認為，地方選舉和兩岸、國際關係沒那麼直接，但藍營內部對中國路線分歧，台中市長盧秀燕日前赴基隆，也與國民黨路線之爭有關。

童還說，鄭麗文出訪中國，沒有縣市首長肯定，甚至沒有國民黨立委陪同，他從政治角度觀察，代表鄭麗文的意志超過國民黨的意志。

基隆被視為藍白合示範區，基隆市政府秘書由民眾黨提名，參選中正區市議員選戰，童子瑋說，這樣的提名策略其實是傷了藍營自家人。市議員屬地方選舉，重人情世故，藍軍人馬突然變成白營議員參選人，藍綠在基隆市有一定席次、基本盤，突然多了民眾黨要插旗，還是藍營出去的，對國民黨議員衝擊較大。

基隆政治版圖被視為藍大於綠，童子瑋分析，2024總統大選，柯文哲拿下5萬8千票，賴清德7萬多票、侯友宜8萬3票，當時不少青年、白營支持者流向柯，讓選票開得漂亮；前總統蔡英文也曾在基隆拿下12萬票，綠營在基隆基本盤約4成，他有信心能吸納青年、中間票，從近期民調觀察，他的支持度、好感度都有上升。

童子瑋說，基隆人口跌破36萬人，外移嚴重，國民黨雖然長期執政，但讓基隆30年來流失許多人才，從繁榮到沒落，城市治理必須展現方向感及願景，要有長遠的政策目標，吸引產業投資。

童強調，服務不分黨派是他的日常，他在國民黨的朋友很多，「身處不同黨，但愛著同一個城市」，都希望基隆好。

民進黨基隆市長參選人童子瑋今天接受黃光芹主持的廣播節目專訪，談2026選戰、鄭麗文訪陸等議題。圖／廣播節目「中午來開匯」提供
民進黨基隆市長參選人童子瑋今天接受黃光芹主持的廣播節目專訪，談2026選戰、鄭麗文訪陸等議題。圖／廣播節目「中午來開匯」提供

鄭麗文 鄭習會 童子瑋 黃光芹 國民黨

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