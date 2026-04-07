鄭麗文訪陸「要證明和平不難」 陸委會：盼說出台灣人民訴求

國民黨主席鄭麗文今午抵達上海，正式展開任內首次和平之旅，她上午在台北召開行前記者會時說，要以此行向民進黨證明「兩岸和平不難」，並說沒有「賴鄭會」就不會有「賴習會」。陸委會表示，期盼鄭麗文利用與習近平會面的時機，當面提出包含「正視中華民國存在的事實」等3大要求，「大聲說出台灣人民的訴求，真正對兩岸和平有所貢獻」。

陸委會7日發布書面回應指出，鄭麗文主席今天在行前記者會表示，希望這次「和平之旅」能「看到中共中央對於兩岸能夠用和平來對話交流、化解所有歧見的誠意跟決心」。陸委會表示，如果鄭麗文主席對中共中央的誠意跟決心有信心，那就要利用與習近平會面的時機，當面提出三點要求：

第一、要正視中華民國存在的事實；第二、台灣的未來要尊重台灣人民的意願；第三，要立刻停止軍機艦擾台。

陸委會表示，唯有中共肯正面回應這三項要求，才能見其誠意跟決心。期盼鄭麗文主席不要遮遮掩掩，大聲說出台灣人民的訴求，真正對兩岸和平有所貢獻。

鄭麗文7日上午舉行中外記者會表示，這次訪陸正式讓全世界看到，不是台灣單方面期待和平，相信大家更想透過這一次和平之旅，看到中共中央對於兩岸能用和平來對話交流、化解所有可能歧見的誠意跟決心。

鄭麗文還說，要透過此行向民進黨證明，「兩岸和平其實沒有這麼困難」、「若國共兩黨可以和解、可以共同為和平而努力，為什麼在台灣的藍綠之間不能和解？」並指沒有「賴鄭會」就不會有「賴習會」。