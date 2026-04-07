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鄭麗文訪陸見習近平 童子瑋：多去幾次對我選舉有幫助

中央社／ 基隆7日電
民進黨基隆市長參選人童子瑋。圖／童子瑋辦公室提供
民進黨基隆市長參選人童子瑋。圖／童子瑋辦公室提供

國民黨主席鄭麗文今天赴中國訪問，民進黨基隆市長參選人童子瑋表示，此時打出這張牌，不會對國民黨加分，鄭麗文若多去幾次，對他的選舉應該很有幫助。

匯流新聞網節目「中午來開匯」主持人黃光芹中午專訪童子瑋，針對鄭麗文赴中國，童子瑋說，他從政治角度觀察，以國民黨傳統百年大黨，鄭麗文這次赴中國如果沒有那麼多人「應聲」，代表鄭麗文的個人意志已超越黨的意志，他也認為絕對沒有縣市首長，敢在這點多著墨。

童子瑋指出，國民黨在立法院包含國防等許多預算都不審查，在癱瘓狀態下，鄭麗文卻要赴中國談一中政策。中共總書記習近平早就提出「一中」沒有中華民國的空間，現在的中華民國國軍、將領心中會怎麼想，他在基隆眷村遇到許多海軍退休軍官，大家對這條路線很有疑慮，「這樣子的見面好或不好，我不是很確定，但我個人覺得是不好」。

童子瑋指出，國民黨在國際關係上批評民進黨，但卻往傾中路線靠攏，且鄭麗文是黨主席，無法代表政府，鄭麗文能談出和平嗎。他不認為鄭麗文此時打出這張牌能對國民黨加分。

童子瑋表示，過去的國民黨是在守護中華民國，現在是民進黨在守護中華民國，當初參與國民黨的好友們，許多人對鄭麗文的路線打上非常大問號，會認為民進黨已經在守護中華民國，鄭麗文居然把中華民國拋棄，習近平就已說過沒有中華民國的空間，現在就沒有「一中各表」，只有「一中一表」。

童子瑋說，鄭麗文訪問中國目的與意義為何，能帶來和平嗎，能讓飛彈不要指向台灣嗎，能讓台商獲得更好待遇與安全嗎，一切都是共產黨說了算，政治環境就是如此。「我覺得老實說，如果她（鄭麗文）多去幾次，對我的選舉應該很有幫助吧」。

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