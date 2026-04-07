鄭習會將登場...民進黨：國民黨的躺平 就是屈服於習近平

民進黨發言人吳崢今天表示，國民黨主席鄭麗文率團訪陸將進行「鄭習會」，並釋出「躺平」影片，鄭麗文此行全由中共主導，毫無對等尊嚴，中共對台文攻武嚇不斷，國民黨的「躺平」，就是屈服於習近平，要請問鄭麗文敢反對習近平的「一國兩制台灣方案」嗎？

吳崢表示，中共今年軍費規模高達8.8兆元，對台文攻武嚇不斷升級。光是今年第一季，就已對台發動至少10次聯合戰備警巡、超過420架次的共機擾台、12次派遣海警船侵擾金門的禁限制水域、中共「影子艦隊」更屢屢破壞我國海纜。「習鄭會」前夕，中共更宣布將大片近海空域畫設為無限高的禁飛區長達40天，中共就是破壞區域和平穩定的元兇。

吳崢指出，面對中共對台惡意不斷，鄭麗文此行卻完全屈服於中共，訪中行程由中共全面主導，行程由國台辦率先宣布、搭乘中國籍航空、媒體規劃也全由國台辦安排。與此同時，國民黨在立法院更是不斷杯葛今年度總預算，更意圖延期「軍購條例」協商，削弱台灣自我防衛韌性，國民黨的躺平，就是屈服於習近平，就是犧牲台灣主權與安全，向中共下跪投降。

吳崢說，習近平早已明確指出，「九二共識」的核心就是一個中國，提醒鄭麗文根據「兩岸人民關係條例」任何人未經授權，不得與對岸進行涉及政治協議或公權力事項的接觸與協商，國家主權不容被私相授受，請鄭麗文切莫出賣台灣。