對等尊嚴台灣願和中國交流 賴總統：和平不可能靠獨裁者賞賜

賴清德總統今天上午到新北市金山鄭南榕自由之翼紀念墓園，出席「鄭南榕殉道37周年追思紀念會」，賴總統致詞說，民主是台灣唯一的活路，現在最大的挑戰就是來自中國的壓迫與威脅，「和平很重要」，但對和平要有理想，不能有幻想，和平不可能靠獨裁者的賞賜，必須靠實力；他還提及「只要對等、尊嚴，台灣願意和中國進行交流合作。」

賴清德說，雖然經過37年，但每一次想起鄭南榕殉道的悲壯，內心不捨和無限敬佩仍是一樣強烈，他很希望透過每年的紀念活動讓不同世代的人清楚了解，台灣可以走過黑暗的專制獨裁，並不是獨裁者賞賜，而是千千萬萬民主前輩奉獻及全台灣人民勇敢爭取的結果，對今日的民主要珍惜、守護，無論在何種威脅之後，都不應該走回頭路，因為「民主是台灣唯一的活路」。

賴總統說，1989年4月7日，鄭南榕悲壯殉道離開後喚起社會覺醒，一股又一股的社會力量，投入一波又一波的民主改革，如學生運動提出四大主張，包括要求廢除國代、廢除戒嚴時期臨時條款恢復憲政體制等。

賴總統表示，前總統李登輝從善如流，1991年推動國會全面改選，1996年舉辦第一次總統直選，有1100萬的台灣人民進入投票所，勇敢地用選票向國際社會宣示台灣是主權獨立的國家，在民主的台灣，人民是國家的主人，「人民有權力決定誰來領導國家，人民有權力決定國家未來前途。」

賴總統強調，2000年有了第一次政黨輪替，現在的台灣民主指數位居全世界前十名、亞洲第一名，台灣是亞洲民主的燈塔，他希望這樣的民主成就能讓鄭南榕和所有民主運動前輩感到安慰。

不過，總統提及，雖然台灣現在已有相當的民主成就，但同時也正面對另外一項挑戰，最大的挑戰就是來自中國的壓迫與威脅。在此情況下，大家很清楚「和平很重要」，但「對和平要有理想，不能有幻想，換一句話說，和平必須要靠實力，與爭取民主一樣，和平不可能靠獨裁者的賞賜就能得到和平」，「和平只能靠實力，才有辦法得到真正的和平」。

賴總統還說，而且和平並不只是單純沒有戰事，就可以稱作和平，和平必須要沒有戰事發生之外，還可以確保主權，維護人民多年來所追求的、得到的民主的生活體制，這才是真正的和平。

賴總統重申，他就任總統時就向全國人民發表「和平四大支柱行動方案」，包括要強化國防力量、強化經濟韌性、和民主陣營並肩守護區域的和平穩定，以及只要符合對等、尊嚴，台灣願意和中國進行交流合作，促進兩岸和平繁榮的發展。

賴總統還提及此次政府提出的國防特別預算，就是要推動國防自主，讓國防的力量能永續發展。

「只要對等、尊嚴，台灣願意和中國進行交流合作，促進兩岸和平繁榮發展。」賴總統並說，「台灣不是中華人民共和國的一部分」，台灣有權利追求民主自由、重視人權的生活，台灣人民追求民主的時代，不應該被解讀為對中國的挑釁，他呼籲全國人民、國家主人，勇敢追求未來、走向世界，勇敢對國際社會做出貢獻。