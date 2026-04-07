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鄭麗文赴陸 台企聯會長：期盼能讓兩岸走得更近

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
國民黨主席鄭麗文今率團訪陸，全國台企聯會長李政宏表示，期待鄭麗文此行能務實維護兩岸關係和平發展。圖／取自鳳凰衛視
國民黨主席鄭麗文今率團訪陸，全國台企聯會長李政宏表示，期待鄭麗文此行能務實維護兩岸關係和平發展。圖／取自鳳凰衛視

國民黨主席鄭麗文今率團訪陸，全國台企聯會長李政宏表示，期待鄭麗文此行能務實維護兩岸關係和平發展，促進文化、青年等各方面交流，也為兩岸企業界搭建合作平台。

大陸全國台灣同胞投資企業聯誼會，簡稱台企聯，由大陸各地約300家台資企業協會和企業組成，為在大陸的全國性台商組織。

「鳳凰衛視」報導，李政宏表示，民進黨執政後刻意操弄抗中意識形態，導致很多交流受阻，「這是我們不樂見的。因為這會撕裂了兩岸人民的情感，導致兵凶戰危」。

李政宏提到，非常期待鄭麗文這一次，是和平之旅也好，或是從此兩岸開啟對話之旅也好，都能夠有更豐碩的成果。

他進一步表示，一定堅持九二共識、反對台獨，期盼能夠讓兩岸走得更近。很懷念2008-2016那種大交流、大交往的日子。面對現在地緣政治，特別是美國單極霸權對世界造成的紛擾，其實兩岸同胞更應該緊密地團結起來，共同去對抗美國的單極霸權。相信只有兩岸好，台商好，台灣人民才會更好。

在產業發展方面，李政宏稱，大陸近期提出「十五五」規劃，在人工智慧、生物醫藥、低空經濟等領域都存在兩岸可以互補協作的空間，希望鄭麗文此行能為兩岸企業界搭建合作平台，讓兩岸關係重回大交流的正確軌道。

鄭麗文 鄭習會

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