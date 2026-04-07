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鄭麗文訪陸 北京學者：兩岸關係發展關鍵在於務實合作

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
國民黨主席鄭麗文今天啟程開始六天五夜的「鄭習會」訪陸行程，發前在國民黨中央召開「2026和平之旅」啟程中外記者會，親自說明此行的目的與意義。記者林俊良／攝影
國民黨主席鄭麗文今天啟程開始六天五夜的「鄭習會」訪陸行程，發前在國民黨中央召開「2026和平之旅」啟程中外記者會，親自說明此行的目的與意義。記者林俊良／攝影

國民黨主席鄭麗文今率團訪陸，北京學者表示，兩岸關係發展的關鍵在於務實合作，後續要觀察鄭麗文能否落實國共論壇15點共同意見，以及她在黨內的威望能否保住相關成果。

「鳳凰衛視」報導，北京專家學者強調，兩岸關係發展的關鍵在於務實合作，要讓兩岸的民眾獲得實實在在的利益，這才是兩岸關係發展的根基所在。

北京清華大學台灣研究院副院長鄭振清表示，「兩岸都是同胞，都是中國人，都是中華民族一分子，共同維護中華民族的共同家園，共同來推進兩岸的和平發展」，這些論述已經足以能夠抵制台獨思潮發展對兩岸關係的破壞。

鄭振清強調，更重要是基於這些正面的論述，來推進一些具體的交流融合。

學者提到，今年2月，國共兩黨恢復機制性交流的國共兩黨智庫論壇達成了15點共同意見，這為鄭麗文訪問大陸打下基礎。要延續務實合作，推動取得更多成果。

北京對外經濟貿易大學副教授莊吟茜表示，鄭麗文此行第一是落實15點共識務實標準，第二是國共機制化平台能不能長遠發展擴大，第三就是鄭麗文在黨內的威望，以及九合一選舉能不能夠保住這個成果。

莊吟茜稱，從更多宏大敘事轉向這種務實的提法，具體15項共識裡面有環保、旅遊、經貿的交流，還有救災減災，都是非常小切口、很務實的一些產業的共識。

鄭麗文 鄭習會 兩岸 北京

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