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鄭麗文赴陸打和平牌 賴總統：不可能靠獨裁者賞賜得到和平

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
對於國民黨主席鄭麗文赴陸交流打和平牌，賴清德總統表示，不可能靠獨裁者賞賜得到和平。圖／聯合報系資料照
對於國民黨主席鄭麗文赴陸交流打和平牌，賴清德總統表示，不可能靠獨裁者賞賜得到和平。圖／聯合報系資料照

賴清德總統7日出席「鄭南榕殉道37周年追思紀念會」。對於國民黨主席鄭麗文同日赴陸交流，賴總統致詞特別表示，不可能靠獨裁者賞賜得到和平，除了沒有戰事，還要確保主權並維護民主體制。

台灣不是中華人民共和國的一部分，台灣追求民主不該被解讀為對中國的挑釁。

賴總統表示，他懷抱著不捨心情，參加敬重的鄭南榕先生37週年殉道紀念活動。雖然時間已經經過37年，但每一次想起鄭南榕先生殉道的悲壯，內心不捨及無限敬佩，仍然那麼強烈。

他希望透過每一年紀念活動，可以讓不同世代的人知道，台灣走過黑暗專制獨裁年代到今天民主自由開放，不是獨裁者的賞賜，而是千千萬萬民主運動前輩的犧牲奉獻，以及全台灣人民共同勇敢爭取的結果。

賴總統強調，對於今天的民主，應該要珍惜、守護，無論是在什麼樣的威脅之下，都不應該走回頭路，因為民主是台灣唯一的活路。雖然台灣現在有相當的民主成就，但於此同時，台灣也面臨另外一項挑戰，最大挑戰，就是來自中國的壓迫、威脅。

賴總統說，在此情況下，和平很重要，但是對於和平要有理想，不能有幻想。和平必須靠實力，和爭取民主一樣，不可能靠獨裁者賞賜就能得到和平。必須要有決心，和平只能靠實力，才有辦法真正得到。並非單純沒有戰事就可以稱作和平，還要確保主權，並維護人民多年來的民主生活體制。

前總統蔡英文於2021年發表四大堅持：堅持民主自由的憲政體制，堅持中華民國和中華人民共和國互不隸屬，堅持台灣主權不容侵犯併吞，堅持中華民國台灣的前途只有2,300萬人可以決定。賴總統提到，他於2024年就任之後，也發表「和平四大支柱行動方案」。

第一支柱，強化國防力量。從蔡英文執政開始，前後十年時間，政府提高國防預算，對外進行軍事採購，並發展國防自主。此次國防特別預算，除了打造台灣之盾，引入AI即時攻擊和防守系統，也要推動國防自主，讓經濟產業進一步發展。

第二支柱，強化經濟韌性。2010年，台灣83.8％投資中國大陸，但到去年為止，只剩下3.7%。如今台灣企業家到美國、日本、歐洲、東南亞各國投資，去年經濟成長率8.68%，失業率降到3%左右，這都是過去一、二十年來最好的成績。台灣沒有將雞蛋放在同一個籃子，就不需要受到中國威脅。

第三支柱，和民主陣營共同守護區域和平穩定。近年來，七大工業國領袖高峰會議結論，是「台海和平穩定，是世界安全和繁榮的必要元素」。最近日本首相赴美會見美國總統，美方也再次強調台海和平穩定重要性。台灣有責任守護國家安全，也有責任與國際維持台海和平和印太穩定。

第四支柱，只要對等、尊嚴，台灣願意和中國進行交流合作，促進兩岸和平繁榮的發展。對等很重要，尊嚴很重要，簡單來說，台灣不是中華人民共和國的一部分，我方有權利追求民主自由、重視人權的生活。台灣人民追求民主的時代，不應該被解讀為對中國的挑釁。

鄭麗文 鄭習會 賴清德 賴總統 兩岸和平

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