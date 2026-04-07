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影／鄭麗文今訪陸 支持與反對團體松山機場隔空叫陣

攝影中心／ 記者陳正興林澔一／台北採訪即時報導
國民黨主席鄭麗文今天出訪大陸，新黨黨主席吳成典（前中）、副主席李勝峰（前右二）率支持者在松山機場前呼喊口號歡送鄭麗文。記者陳正興／攝影
國民黨主席鄭麗文今天出訪大陸，新黨黨主席吳成典（前中）、副主席李勝峰（前右二）率支持者在松山機場前呼喊口號歡送鄭麗文。記者陳正興／攝影

國民黨主席鄭麗文今天出訪大陸，預計先抵達上海、南京，再轉往北京，外界預期本周五與中共總書記習近平會面，松山機場外支持與反對的團體隔空叫陣，各自表達立場。現場警方為維持秩序，以警力圍起人牆，預防衝突發生。

新黨黨主席吳成典、副主席李勝峰率團歡送鄭麗文，表示期待國共兩黨第三次合作，能共建兩岸新秩序，共造台海新和平，共贏台灣新時代。而經濟民主聯合、台灣基進、綠黨、時代力量等團體強調鄭麗文未經民意授權，將台灣帶入「一個中國」框架，是統戰而非交流，質疑此舉恐對國際釋放錯誤訊號，削弱民主陣營對台支持，並批評國民黨長期阻撓軍購、對中靠攏，將使台灣陷入孤立。

支持與反對雙方在松山機場外各自表達立場，不過國民黨主席鄭麗文等一行人在黨中央舉行記者會結束後，直到搭乘的班機起飛，都未出現在松山機場出境大廳。推測應該是使用寰宇商務禮遇通關服務，大批採訪記者以及支持與反對的團體都撲了空。

國民黨主席鄭麗文今天出訪大陸，新黨在松山機場前揮舞國旗，歡送鄭麗文。記者陳正興／攝影
國民黨主席鄭麗文今天出訪大陸，新黨在松山機場前揮舞國旗，歡送鄭麗文。記者陳正興／攝影

國民黨主席鄭麗文今天出訪大陸，新黨在松山機場前呼喊口號歡送鄭麗文。記者陳正興／攝影
國民黨主席鄭麗文今天出訪大陸，新黨在松山機場前呼喊口號歡送鄭麗文。記者陳正興／攝影

國民黨主席鄭麗文今天出訪大陸，經濟民主聯合、台灣基進、綠黨、時代力量等團體上午在松山機場舉行記者會，高呼鄭麗文不能代表台灣。記者陳正興／攝影
國民黨主席鄭麗文今天出訪大陸，經濟民主聯合、台灣基進、綠黨、時代力量等團體上午在松山機場舉行記者會，高呼鄭麗文不能代表台灣。記者陳正興／攝影

國民黨主席鄭麗文今天出訪大陸，經濟民主聯合、台灣基進、綠黨、時代力量等團體上午在松山機場舉行記者會，警方圍起人牆，預防衝突發生。記者陳正興／攝影
國民黨主席鄭麗文今天出訪大陸，經濟民主聯合、台灣基進、綠黨、時代力量等團體上午在松山機場舉行記者會，警方圍起人牆，預防衝突發生。記者陳正興／攝影

國民黨主席鄭麗文今天出訪大陸，外界預期本周五與中共總書記習近平會面。鄭麗文等一行人記者會結束後，直到搭乘的班機起飛，都未出現在松山機場出境大廳。推測應該是使用寰宇商務禮遇通關服務使用寰宇商務禮遇通關，大批記者在松山機場出境大廳撲空。記者林澔一／攝影
國民黨主席鄭麗文今天出訪大陸，外界預期本周五與中共總書記習近平會面。鄭麗文等一行人記者會結束後，直到搭乘的班機起飛，都未出現在松山機場出境大廳。推測應該是使用寰宇商務禮遇通關服務使用寰宇商務禮遇通關，大批記者在松山機場出境大廳撲空。記者林澔一／攝影

鄭麗文 鄭習會 新黨 兩岸 松山機場

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