拿尼克森、連戰比擬 張榮恭：鄭麗文訪陸獲高規格

國民黨主席鄭麗文今起訪陸，國民黨副主席張榮恭說，鄭此次面臨很多艱辛，包括不同意見者的扭曲、汙衊，兩岸政黨能夠坐下來共議和平，本身就是歷史的大事。他並舉1971年時任美國總統尼克森訪陸和2005年時任國民黨主席連戰訪陸比較為例，直言鄭此次受邀是最高規格。

張榮恭說，鄭麗文以和平為出發點，以和平為目的地，人類的和平始終不是唾手可得。到達和平的目的地需要時間累積善意、進行良性互動。當中還要面臨很多艱辛，包括不同意見者的扭曲、汙衊。

張榮恭說，國民黨、鄭麗文的思考是，不能讓執政者抱著神主牌，帶著人民往火坑裡衝。作為在野黨，能做的是給台灣人民提供不同的選擇，在兩岸和解還是衝突、兩岸和平還是戰爭當中，給台灣人民有選擇的機會。2005年他跟鄭麗文追隨時任主席連戰和平之旅，2005年人民選擇了和平的路線，現在依然要給人民提供這種希望。

張榮恭說，這次訪問是4月7日到12日，是兩黨選擇了適當的時機。因為3月大家各有不同的政治日程。換句話說，若像美國總統川普所說3月31日要啟程，鄭麗文的行程就在川普之後。但川普自己宣布延一個多月，因此鄭麗文就在川普之前。表示兩岸共同追求緩解台海局勢和中美之間的互動，沒有必然的聯動關係。是基於台灣自己如何來推動兩岸和平。也就是說，如果台灣不能夠和大陸共同坐在餐桌上來決定菜單，就像馬英九總統時期兩岸可以簽署23項協議一樣，台灣就會變成別人上了餐桌之後的菜單。

張榮恭說明，從2005年到2016年，國民黨的主席、榮譽主席訪問大陸都是例行的互動，但整整10年，黨主席沒有再訪問過大陸。偏偏就是這10年，台海局勢變成國際所公認的兵凶戰危。國民黨如何展現行動讓人民來評判？2024大選時，國民黨候選人的訴求是戰爭與和平的選擇。

張榮恭指出，經過將近兩年，驗證的結果確實是如此。如果台海局勢持續惡化下去，到了2028年，國民黨還要訴求戰爭與和平的選擇，可是如何證明這4年國民黨有行動讓人民能夠看得到？這就是鄭麗文思考的動機。換句話說，兩岸政黨能夠坐下來共議和平，本身就是歷史的大事。

張榮恭提到，他看到有媒體評論說，為什麼國台辦主任宋濤的邀請，要先提到鄭麗文多次表達了訪問大陸的意願？1971年大陸邀請時任美國總統尼克森訪問時，就是這種表述方式。大陸獲悉尼克森願意到大陸訪問，所以大陸政府邀請尼克森，這是季辛吉跟周恩來談出來的，是雙方都主動而不是只有單方面主動。

張榮恭表示，尼克森的訪問是大陸第三號人物周恩來邀請了美國第一號的人物，但是到了連戰，同樣的表述方式，大陸知道連戰願意訪問，所以中共中央和總書記胡錦濤邀請連戰前去訪問，這就是最高規格的、禮遇的表達方式。這次宋濤授權宣布，同樣的是中共中央、總書記習近平邀請鄭麗文訪問。這些過程大家都知道，台灣各界所擔心的兩岸交往我方所期待的原則，完全體現出來，沒有可以讓大家擔心的地方。