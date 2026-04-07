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鄭習會將登場 民進黨團三問鄭麗文：別拿主權當門票

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團上午舉行記者會回應時事，由黨團幹事長莊瑞雄（右）、副幹事長陳培瑜（左）主持。記者邱德祥／攝影
民進黨立院黨團上午舉行記者會回應時事，由黨團幹事長莊瑞雄（右）、副幹事長陳培瑜（左）主持。記者邱德祥／攝影

國民黨主席鄭麗文今天將展開6天5夜的訪陸行，預計10日與中國國家主席習近平舉行「鄭習會」。民進黨立院黨團今天也提出「三問」請教鄭麗文，批評兩岸交流不能拿主權當門票。

民進黨立院團幹事長莊瑞雄表示，第一個要請問鄭麗文，有無接受中方政治前提？包括總預算與國防預算一直被卡關，身為最大在野黨主席，鄭麗文在這敏感時間到中國訪問，行程又高度被中方安排，難免令國人擔憂。

莊瑞雄再問，鄭麗文到底有沒有主張兩岸同屬一中？到底認不認同中國的主張？習近平曾於2019年告台灣同胞書提到，「九二共識」就是同屬一中，大家關心這次中國行會不會涉及底線？

莊瑞雄表示，最後要問鄭麗文，台灣是中華人民共和國的一部分嗎？這是台灣人的底線，國人關心鄭麗文訪中，面對習近平的主張，是否反駁或提出不同意見，鄭麗文到中國前，應該要說清楚講明白。

莊瑞雄說，和平交流大家都歡迎，但是到中國訪問，千萬不能當主權當門票，如果立場講不清楚，恐怕形成一種背書。

鄭麗文 鄭習會

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