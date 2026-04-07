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影／鄭麗文今啟程訪陸 謀求兩岸和平呼籲朝野和解
國民黨主席鄭麗文今天啟程開始六天五夜的訪陸行程，包含上海、南京和北京，也預計將會進行「鄭習會」。鄭麗文上午出發前在國民黨中央舉行「2026和平之旅」啟程中外記者會，親自說明此行的目的與意義。
國民黨並公布訪問團團員名單，除了鄭麗文以外，隨行的有3位副主席張榮恭、李乾龍、蕭旭岑，及國安會前秘書長蘇起，他也是國民黨前主席連戰時期的兩岸政策重要幕僚，本次隨行人員包含國民黨智庫副董事長李鴻源、國民黨中評會主席團主席蘇起、駐美前代表袁健生、國民黨主席特別顧問李德維、國民黨文傳會主委尹乃菁、國民黨大陸部主任張雅屏、國民黨青年事務發展委員會主委連勝武、國民黨發言人江怡臻、國民黨國際事務部主任董佳瑜、國民黨中央黨務顧問雷宏毅 。
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