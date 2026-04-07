鄭麗文訪陸 「九二共識」創始人蘇起隨行

國民黨主席鄭麗文率團於4月7日至12日訪陸，今日上午啟程。本次訪團名單也曝光，「九二共識」創始人、國安會前秘書長蘇起也在其中，此次蘇起以「中央評議會主席團主席」身分，隨同鄭麗文訪問中國大陸。

鄭麗文今上午將啟程展開6天5夜的「2026和平之旅」，日期從4月7日至12日。鄭麗文上午於中央黨部舉行中外記者會，率部分訪團成員現身。

不少國民黨立委都來為鄭麗文祝賀送行，包括國民黨立院黨團總召傅崐萁、黨團書記長林沛祥、黨團首席副書記長許宇甄和立委翁曉玲、盧縣ㄧ、羅明才、葉元之、林德福、楊瓊瓔、徐欣瑩、陳雪生、葛如鈞、林倩綺、牛煦庭、游顥、盧縣一、黃仁、鄭天財、徐巧芯等。

值得注意的是，「九二共識」創始人、國安會前秘書長蘇起以「中央評議會主席團主席」身分，隨同鄭麗文訪問中國大陸。九二共識至今仍是兩岸交往基礎之一。

國民黨「2026和平之旅」訪問團團員完整名單，包括中國國民黨主席鄭麗文、副主席兼秘書長李乾龍、副主席張榮恭、副主席蕭旭岑、智庫副董事長李鴻源、中央評議會主席團主席蘇起、中央評議會主席團主席袁健生、主席特別顧問李德維、文化傳播委員會主委尹乃菁、大陸事務部主任張雅屏、青年事務發展委員會主委連勝武、發言人江怡臻、國際事務部主任董佳瑜、中央黨務顧問雷宏毅等。