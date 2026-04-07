鄭麗文訪陸 管碧玲：要用「中國台灣省」求和平嗎？

國民黨主席鄭麗文今將率團訪問中國大陸，海委會主委管碧玲今上午前往立院備詢，她向媒體表示，我方是要當迫不得已，被用「台灣之籠」傷害的猛獅？還是要當馴兔？躺平就是馴兔，備戰就是猛獅。她也質疑，鄭麗文此次訪陸行，是以「爭取未來的和平」姿態訪中，還是以中國台灣省「世衛模式的和平」訪中。

管碧玲說，她在海洋委員會3年多，看著台灣就這樣子被中國（騷擾），最早從西岸騷擾，侵犯我方中線， 接著在金門常態性巡航，侵犯我方禁限制水域。到了2023年10月，開始侵擾東岸，把整個台灣島圍起來，用軍艦、用海警船、用公務船，圍島是一個常態。

管碧玲說，沒想到國台辦可以那麼囂張，說他們不給台灣之盾，有的就是台灣之籠，才知道在他們心目中，台灣就是被他們用軍機、軍艦、海警船等團團圍住的，是他們眼中的台灣之籠，聞不到和平的氣息。「我們什麼都沒有做，只不過是2016年選了他們不要的總統，2020年再度當選，他們就步步進逼，只不過是裴洛西來訪，他們就步步進逼，一步一步地逼我們，逼到現在連東沙都要常態性襲擾。」

管碧玲說，「我們什麼都沒有做，我們就是一個自由民主、對全世界有貢獻的國家」，他們可以不需要任何理由，發動7次軍演，用台灣之籠關在裡面」。 要出發之前沒有看到撤退，在出發、訪問、握手言和的過程，都是在國台辦心目中的台灣之籠籠罩下進行。我方是要當迫不得已，被用台灣之籠傷害的猛獅？還是要當馴兔？躺平就是馴兔，備戰就是猛獅。我方預算有如風中之燭。

管碧玲表示，她對中國所謂的和平，還有國民黨「連胡會」所謂的和平，太了解了。2005年連胡公報發表時，明白說優先要協助我方去參與世界衛生組織，2005年中華人民共和國就跟世界衛生組織簽了「2005諒解備忘錄」，在該備忘錄裡，胡錦濤給連戰的是「包著糖衣的毒藥」， 因為世衛模式就是中國台灣省。「中華台北（Chinese Taipei）」只是世界衛生大會那幾天所使用的符號而已。

管碧玲指出，所有台灣要去世界衛生組織的任何申請，包括民間會議、學者專家或是要去大會，程序全部都是世衛秘書處會先送給中國代表處，中國的代表處再傳回去給中國的衛生部，中國的衛生部同意後回給世衛的中國代表處，世衛的中國代表處再回給世衛的秘書處，然後再回給台灣。台灣就是中國台灣省的模式，這就是連胡公報所給的和平。

管碧玲質疑，國民黨訪團所有成員都不願意面對，但張榮恭知道。我方去參加世界衛生大會的時候，張還開記者會，說這是胡錦濤對連戰的承諾實現了，這是國民黨被中國戲弄所找到的和平。她並反問鄭麗文此次訪陸行，是以「爭取未來的和平」姿態訪中，還是以「世衛模式的和平」訪中。