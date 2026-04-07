高雄綠營嗆鄭麗文「見習小妹」 藍回擊：賴瑞隆見賈慶林算不算統戰？

國民黨主席鄭麗文今天啟程赴陸參訪，高雄市議會民進黨團批評鄭是「見習小妹」進京述職、立委柯志恩態度反覆。國民黨團回擊，立委賴瑞隆曾赴大陸，並與全國政協前主席賈慶林見面，「賴清德揪喝珍奶、賴瑞隆見賈慶林算不算統戰？」

國民黨團表示，賴清德總統過去曾高喊親中愛台，稱想跟大陸國家主席習近平喝全糖珍珠奶茶，難道賴總統尋求對話就是釋出善意，國民黨為了兩岸和平溝通就成了見習小妹？此外，民進黨市長參選人賴瑞隆在2010年赴大陸北京力促高雄與北京直航，參加民進黨口中所謂統戰樣板的海峽論壇，面見時任中共政治局常委、全國政協主席賈慶林，當時曾接受媒體採訪。

國民黨團質疑，若按民進黨邏輯，賴瑞隆算不算統戰見習生？民進黨對自家人親中視而不見，卻極盡抹黑在野黨，根本是雙標。

國民黨團強調，柯志恩對台灣要和平、兩岸不要紛爭的立場始終如一，而柯志恩提醒黨中央聽取民意與力挺兩岸和平對話，邏輯上完全不衝突，反觀民進黨不斷在台灣內部製造對立，將台灣推向衝突的爭端，才是違背主流民意。呼籲民進黨議員把心思放在監督市政上面，別一到選舉就膝反射式，只會抹紅。