為批評國民黨訪中團 管碧玲出示敏感海上情資作罵本

國民黨主席鄭麗文今（7）日率團訪問大陸，預計10日在北京會見中共總書記習近平。海委會主委管碧玲昨日深夜罕見披露共艦昨（6）日圍台的詳細資訊、部署位置，藉此暗諷訪團是「馴兔」團。

管碧玲以「今（6）日海面態勢」為名，在臉書出示的圖資是自行以Google 地圖標示出共艦、海警船位置，顯然是特意紀錄雷情另作標示。北部海域就有FFG566、534兩艘053H3型導彈護衛艦。東部有AG1 791電偵艦、FFG157 導彈護衛艦及DDG123驅逐艦等。計6艘共艦、2艘海警船。

國防部過去幾乎不披露台海周邊共艦詳細位置及艦種。海巡署自前署長李仲威推動海巡「鎭海」系統和海軍核心指管「聯成」系統互通，海巡也能從勤指系統掌握與海軍相同情報。管碧玲單方面以國防部未發布的情報作個人政治批判素材，事前有無與國防部溝通，受到關注。

管碧玲昨以「籠中的馴兔」在個人臉書發文表示，2016年只因為民進黨蔡英文當選總統，中國就開始以各種襲擾懲罰我們，到了2020年蔡英文再度連任，中國更肆無忌憚的展開對台灣的步步進逼。

她說，2020年全年，中國人民解放軍軍機已多達380次進入中華民國防空識別區2021年數量達至近950架次；2022年7月始，因裴洛西訪問台灣，解放軍軍機繞台次數再次升高，共機擾台架次急遽攀升：2022年1738架次、2023年4734架次、2024年5107架次、到2025年5709架次的高頻程度，等於從2020年380架次，成長驚人達十餘倍。

她說，不但如此，2022年以來，中國已進行至少7次大型環台軍演，也在此後，中國軍艦與海警船、公務船，並形成全天候圍台的態勢。灰色地帶襲擾在本島、金門與東沙，變成常態！

她表示，台灣選出民進黨總統，中國就懲罰、裴洛西來台，中國就圍島，中國惡意的採取空中共機每日襲擾，海上共艦與海警船全天候圍島，打造出國台辦口出惡言的「台灣之籠」。

管碧玲稱，日前國台辦公然辱罵台灣：「沒有台灣之盾，只有台灣之籠！」威嚇、霸凌已經到無以復加的地步。

她說，台灣之盾的預算，正有如風中之燭，台灣之籠在鄭主席率團訪中的前夕，依然故我！從中方絲毫沒有聞到和平的氣息，從籠中的國民黨，則宣稱此行的和平可以讓台灣人民躺平！

殊不知，中國正是企圖讓台灣人躺平在台灣之籠裡！出發前的今天，（共艦）還這樣圍著我們，明天出發、幾天拜訪，恐怕也不會撤退，屆時，中國接待訪團的時候，看著的，是籠中來的馴兔吧？！