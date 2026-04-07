快訊

國道1號內湖段混凝土車撞4車 小貨車駕駛命危5人送醫

伊朗最高領袖神隱1個月現況曝光！傳「恐與哈米尼同葬宗教聖城」

下班記得帶傘！2縣市大雨特報 恐一路下到晚上

聽新聞
0:00 / 0:00

觀察站／橋易搭 路難行 鄭麗文在和平大橋上的鋼索之舞

世界日報／ 記者 陳洛薇
國民黨主席鄭麗文。（記者季相儒／攝影）
國民黨主席鄭麗文。（記者季相儒／攝影）

鄭麗文訪陸，赴一場遲到十年的約會，國共溝通平台中斷了十年，如今國共大橋將重建，橋容易修，路卻如走鋼索，此行將迎來和煦春天或是政治風暴，有機會也有風險。

自2005年連戰和平之旅後，國共溝通機制曾是兩岸關係避雷針，然而過去十年間，隨著台灣內部政黨輪替與國際局勢劇變，國民黨的兩岸路線出現衝突矛盾，使這座橋梁幾近荒廢。鄭麗文今次訪陸，這不僅是國共領導人再會面，更是兩岸降溫的契機。

當前美中台情勢錯綜複雜，中國軍事壓力升高、台海已成美中角力的風暴中心，鄭麗文此刻選擇逆風前行，堅持國民黨扮演和平搭橋者角色，要向選民證明：「除了戰爭，還有和平的選擇。」但不可諱言黨內仍有雜音，反對者憂心若分寸拿捏失當，恐重創年底選情。

北京對「一中原則」的紅線從未鬆動，台灣民意對「主權」的捍衛堅持則愈發強烈，兩岸對立不相往來，持續冷對抗，緊張日增，鄭麗文引述「暗戀桃花源」台詞說：「上海這麼大，我們兩個能夠相遇，但沒有想到台北卻把我們給難倒了。」一語道盡兩岸關係與朝野關係的難解之結，她即將在北京與中共領導人習近平會面，與身在台北的賴清德總統咫尺之遙卻溝通無門。

對內，鄭麗文面臨多重挑戰，除了國民黨內「親美派」與「和陸派」的路線拉扯，還有民進黨的「紅帽」攻勢、賴政府以反滲透法恫嚇威懾，如何在北京的「高規格接待」與台灣的「國安防線」之間精準平衡，避免淪為對手的政治提款機，並成功轉化為2026與2028大選的「和平紅利」，是極大的政治考驗。

鄭麗文搭橋之旅，志在開創和平大道，但橋易搭，路難行，和平大橋上的鋼索之舞，是一場關乎路線、民意與選舉的政治考驗。

鄭麗文 鄭習會

相關新聞

鄭麗文飛抵虹橋機場未發表談話 宋濤接機：歡迎你來大陸

國民黨主席鄭麗文今日午間乘機抵達上海，開展她任內首度訪問大陸的和平之旅，中共方面有中台辦主任宋濤接機，鄭麗文下機後未發表談話，直接上車前往高鐵站。

「沒有縣市首長肯定」 童子瑋看鄭習會：鄭麗文意志超過國民黨意志

民進黨基隆市長參選人童子瑋今天接受黃光芹主持的廣播節目專訪，談2026選戰、鄭麗文訪陸等議題，童認為，地方選舉和兩岸、國際關係沒那麼直接，但藍營內部對中國路線分歧，台中市長盧秀燕日前赴基隆，也與國民黨路線之爭有關。

鄭麗文訪陸「要證明和平不難」 陸委會：盼說出台灣人民訴求

國民黨主席鄭麗文今午抵達上海，正式展開任內首次和平之旅，她上午在台北召開行前記者會時說，要以此行向民進黨證明「兩岸和平不難」，並說沒有「賴鄭會」就不會有「賴習會」。陸委會表示，期盼鄭麗文利用與習近平會面的時機，當面提出包含「正視中華民國存在的事實」等3大要求，「大聲說出台灣人民的訴求，真正對兩岸和平有所貢獻」。

拿北平模式諷國民黨 卓榮泰真的懂歷史嗎？

對於國民黨主席鄭麗文今天率團訪陸，並預計在4月10日會晤中共總書記習近平，行政院長卓榮泰以國民黨「和平才能躺平」的文宣說，國共內戰期間毫無抵抗便投降的「北平模式」，是把國家邁向最後大敗的關鍵，他不認為台灣有任何人可以接受這種「躺平模式」。卓榮泰的說法，不只是似是而非，而是根本無知。

鄭麗文今訪陸 自然表述中華民國 暌違10年國共領導人會晤周五登場

國民黨主席鄭麗文7日率團訪問中國大陸，行程包含上海、南京和北京，並預計10日在北京會見中共總書記習近平。這將是暌違近10年，國共兩黨領導人再次會晤。鄭麗文行前表示，此行將以鞏固兩岸和平為目的，她有把握北京會釋出重大的善意與誠意，成果一定超乎大家期待。

新聞評論／鄭麗文兩岸路線 延續連戰「不增一字不減一字」

國民黨主席鄭麗文訪中國大陸，此行可望向北京方面傳達國民黨的兩岸路線，會與當年前主席連戰赴陸前，連戰承諾當時總統陳水扁的「不增一個字、不減一個字」的立場一致，即國民黨追求兩岸和平的政策一貫。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。