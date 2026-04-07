靚女鄭麗文+貓王張榮恭再合體登陸 連家人也不缺席

國民黨主席鄭麗文7日啟程訪中國大陸，國共領導人暌違十年再度會面，距2005年「連胡會」逾20年。當年隨團的兩位發言人鄭麗文與張榮恭，如今分任國民黨正副主席，再次同行登陸，被視為「連胡破冰」的歷史翻版。

2005年，年僅36歲的鄭麗文首度登陸，亮麗外型與流利口條，成為鎂光燈焦點，被媒體稱為「靚女發言人」，連戰當年為兩岸開啟和平契機的理想，也影響她決定投身國民黨。

鄭麗文表示，當時受連戰邀請加入國民黨，為的就是能協助推動破冰、歷史性的和平之旅，那是她第一次踏上大陸；如今，面對兩岸再陷緊張，她期待此行訪陸重啟對話窗口，重建和平橋梁。

鄭麗文早年返回雲南普洱祭祖的歷史相片近日也重新曝光，其雲南彝族背景在大陸網上成為話題。大陸微信公眾號「滇商會」去年10月在鄭麗文當選國民黨主席後曾發文指，鄭祖籍雲南普洱鎮沅，其父鄭清輝是中國遠征軍，曾在緬甸與日軍作戰。

同行的張榮恭，因招牌油亮飛機頭酷似搖滾巨星「貓王」而聞名兩岸。他長年深耕兩岸事務，曾陪海基會前董事長辜振甫見過江澤民，見過胡錦濤12次、習近平六次，會見中共三代領導人的次數之多，堪稱國民黨內第一人。

回顧2005年「連胡會」，張榮恭宣讀五項願景，並負責關鍵溝通協調。該次會面距1945年國共重慶會談60年，被視為國共和解重要里程碑；如今，張榮恭也是「鄭習會」重要推手之一。

除了「靚女+貓王」再合體登陸，連家人也不缺席。連胡會當年，連戰率家人赴西安祭拜祖母，長子連勝文、長女連惠心、次子連勝武同行，這次連勝武以國民黨青年事務發展委員會主委身分陪同鄭麗文赴陸，象徵世代接棒。

連勝武近年積極推動兩岸青年交流，他回憶，2005年首訪大陸，台灣社會高度對立，甚至出現抗議衝突，但他相信，兩岸需要的是對話而非對抗，「用嘴巴講，總比用砲彈打好」。