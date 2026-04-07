新聞評論／鄭麗文兩岸路線 延續連戰「不增一字不減一字」

國民黨主席鄭麗文訪中國大陸，此行可望向北京方面傳達國民黨的兩岸路線，會與當年前主席連戰赴陸前，連戰承諾當時總統陳水扁的「不增一個字、不減一個字」的立場一致，即國民黨追求兩岸和平的政策一貫。

鄭麗文7日赴中山陵謁陵，歷任國民黨主席赴大陸訪問必訪中山陵，也用宣讀祭文、題字落款等不同方式表述「中華民國」，鄭麗文此次如何表述？國民黨高層表示，鄭麗文的表達「會很自然」，「以前怎樣，現在就怎樣」。

鄭麗文日前回應中共中央台辦主任宋濤代表中共總書記習近平邀請訪陸時提到，國民黨的兩岸路線「不增一分、不減一分」，與當年前主席連戰赴陸前，連戰承諾當時總統陳水扁的「不增一個字、不減一個字」兩岸路線立場一貫。

國民黨副主席張榮恭指出，連戰在2005年4月26日出發訪陸前一天，當時的總統陳水扁致電連戰：「連先生辛苦了，此行很有意義，祝你順利圓滿。」當時連戰告訴陳水扁，國民黨立場「不會增加一個字，不會減少一個字」，一貫反對台獨，堅持九二共識。

鄭麗文表示，將繼續連戰2005年和平之旅理念，在堅持九二共識、反對台獨的基礎上締造和平，訪陸首站她也將到中山陵。

中山陵是國民黨總理、國父孫中山的陵墓，連戰當時到中山陵，中國大陸媒報導這是兩岸分隔56年以來，國民黨主席首次親臨謁陵。連戰在謁陵文宣示：維「民國」九十四年四月廿七日；謁陵後，連戰發表演說時指出，中山先生領導國民革命，推翻滿清，建立了亞洲第一個民主共和國，那就是「中華民國」。連戰並題字「中山美陵」紀念。

當時鄭麗文陪同連戰在中山陵見證兩岸破冰時刻，印象最深刻的就是連戰題字「中山美陵」，此次重返中山陵，這次鄭麗文要如何紀念並表述，也受到關注。國民黨高層透露，會有很自然的方式表述。

連戰、吳伯雄、洪秀柱皆曾在中山陵用不同方式表述中華民國。馬英九2023年以卸任總統身分訪陸，在中山陵致詞自稱「馬英九前總統」，並表述國父孫中山創建民國，「到今天已經112年」；馬英九也題字落款民國紀年，形同在對岸確認「中華民國存在」就是現在進行式，創下首例。洪秀柱也在中山陵謁陵後發表談話，談及孫中山「建立了中華民國」，此次鄭麗文是否已採取同樣模式，備受關注。

張榮恭去過中山陵11次，他說，中山陵巨型石碑刻著24個大字，「中國國民黨葬 總理孫先生於此 中華民國十八年六月一日」，國民黨員到那裡，應該要懷念起孫中山先生畢生所推動的民族復興、民權發達、民生樂利。