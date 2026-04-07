鄭麗文今訪陸 卓榮泰：若有不法 將「災後重建」強而有力法律規範

國民黨主席鄭麗文今率團訪問大陸，並預計在北京會見中共總書記習近平。民進黨立委沈伯洋今質詢時，質疑國安法中並未針對政黨主席有所規範。陸委會主委邱垂正表示，下次會針對相關規範提出修法。至於反滲透法部分，行政院長卓榮泰說，若未來或這次有任何明顯不法行為發生，政府將以「災後重建」方式，重建一套強而有力且完整的法律規範，以確保國家安全。

立法院院會今針對行政院院長提出施政方針及施政報告繼續質詢，民進黨立委沈伯洋表示，軍購在上周已開始討論，但比較麻煩的是國民黨團提出要延後，也就是「習鄭會」後，這會有問題，如果要等到鄭主席跟習近平會面後才討論軍購項目，無疑是在等中國首肯才討論軍購內容。而目前國安法針對立法委員赴陸行程應公開、通過聯審，但該法案已被擋800次。更何況更沒有規範「政黨主席」去的話該怎麼辦，要怎麼知道雙方談了什麼？

邱垂正表示， 對於政黨代理人或有政治影響力的人赴陸是否管制，曾有過討論，行政院版這次第一次把立法委員納入規範，放在「特定人員」審查；並要求所有民選公職人員赴陸接觸黨政軍都必須公開揭露，以達民主防衛，至於立法委員或是政黨主席也是本來要立法的，但因台灣政黨很多，如何定義「政治影響力人物」或「政黨代理人」在規範上有難度，想說下次再提出。

對於沈伯洋提徐春鶯案件，認為反滲透法是否應研議讓程序透明化，例如重要政黨的主席、副主席去見滲透來源時，應有聯審機制。卓榮泰說，接受中共的任何指示、委託或贊助行為，除非是公開的，否則在實務上確實無法查證。但他身為政黨代表人或具有實質政治影響力的人士，若以公開方式與中共接觸，必然會受到國人與媒體的高強度監督，希望所有進行監督的人都能以國家為念。

卓榮泰再說，政府過去曾嘗試進行相關修法，但當時即便修法範圍僅侷限在立法委員身上，就已遇到相當大的阻礙，這些在當時被視為「預防性」的修法，如果未來或這一次有任何明顯的不法行為發生，政府將不再採取預防性修法，而是會以「災後重建」的方式，重建一套強而有力且完整的法律規範，以確保國家的安全。