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鄭習會將登場 卓揆：政黨交流活動予以祝福並高度關注

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

針對外界關注「鄭習會」即將舉行，行政院長卓榮泰7日受訪表示，對於政黨之間的交流活動，行政院予以祝福，但也會高度關注相關發展。

卓榮泰指出，從歷史經驗來看，國共兩黨之間曾發生多起影響深遠的事件，例如過去的共諜案對國家造成嚴重傷害；此外，「北平模式」更被視為導致國家最終失敗的重要關鍵。他強調，所謂「北平模式」是以不抵抗、投降的方式面對局勢，「我不認為臺灣現在有任何人可以接受這種躺平的模式」。

另一方面，針對在野黨批評未任命中選會委員涉及行政獨裁，卓榮泰也作出回應。他表示，相關人事安排是基於行政院與立法院之間協商形成的機制，由三個黨團依時程各自推薦人選，最終提出7人名單，應為三方協商的結果。

卓榮泰指出，在投票前已多次與立法院長及各黨團溝通，期待名單建立在誠信基礎上。他強調，若連基本誠信都無法維持，未來依此產生的機關恐將面臨公信力不足的問題。

卓榮泰並表示，政黨若在國會運作中缺乏誠信，卻仍對外進行國際交流，恐難獲得其他國家的尊重，呼籲相關政黨應自我檢視、審慎面對。

鄭麗文 鄭習會

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