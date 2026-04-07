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鄭麗文赴陸交流 綠營高市黨團批「見習小妹」進京述職

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨主席鄭麗文今天赴陸交流，民進黨團砲轟鄭以和平之名，行配合中國武嚇之實。圖／高市議會民進黨團提供
國民黨主席鄭麗文今天赴陸交流，民進黨團砲轟鄭以和平之名，行配合中國武嚇之實。圖／高市議會民進黨團提供

國民黨主席鄭麗文今天啟程赴陸參訪，民進黨高雄市議會黨團總召江瑞鴻指出，鄭麗文是以和平之名，行配合中國武嚇之實，此次前往中國大陸見國家主席習席平，宛如統戰見習小妹進京述職。立委柯志恩的態度也宛如髮夾彎、前後不一。

民進黨團幹事長林智鴻指出，習近平2019年便把「九二共識」和「一個中國」、「一國兩制」劃上等號，連時任國民黨青年改革委員的立委徐巧芯也提出相關質問；6年後鄭麗文在記者會強調「鄭習會」完全立基於「堅持九二共識、反對台獨」，卻連「反對一國兩制」這六字都不敢講了。

議員鄭孟洳強調，根據「美麗島電子報」最新民調，超過五成六民眾認為「鄭習會」弊大於利，這才是真正的民意趨勢。然而，當中共宣布「鄭習會」後，持續以共機、共艦威脅台海安全，立委柯志恩裝聾作啞，臣服於黨意與親共勢力。

黨團指出，國民黨高雄市長候選人柯志恩，3月19日認為「鄭習會是年底選舉大利多」，公開希望鄭麗文「多聽不同民意與主流民意看法」，避免單一策略拖累整體選情。同月30日鄭習會成行，柯志恩改口稱「促進兩岸和平、避免戰火衝突」正是台灣主流民意，更認為鄭麗文「有她的智慧與底線」要大家不用擔心，不只態度「髮夾彎」，和過去惡修財劃法、擋中央總預算，「為黨意犧牲高雄」如出一徹。

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