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國民黨文宣如投降「北平模式」？卓榮泰：不認為台灣人能接受躺平
國民黨主席鄭麗文今天率團訪問大陸，預計10日在北京會見中共總書記習近平，這是暌違近十年，國共兩黨領導人再次會晤。行政院長卓榮泰今以國民黨「和平才能躺平」的文宣，比喻國共內戰期間毫無抵抗便投降的「北平模式」，酸說「我不認為台灣現在有任何人可以接受這種『躺平模式』」。
對於鄭習會，卓榮泰表示，黨務活動予以祝福，但會高度關注；從歷史來看，國、共兩黨之間，不只有吳石共諜案傷害國家最深，當年的傅作義的「北平模式」，是把整個國家邁向最後大敗的重要關鍵。
近期國民黨中央在臉書發布60秒的AI宣傳片，畫面中以「各種躺平」作為主軸，主打「有和平才能躺平，和平最大」。卓榮泰說，以投降、不抵抗、不作為的投降方式，這是歷史上最著名的「北平模式」，「我不認為台灣現在有任何人可以接受這種『躺平模式』」。
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