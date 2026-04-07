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鄭麗文今訪陸 人民日報警告日本：染指台灣必付代價

聯合報／ 大陸中心／即時報導
賴清德總統3月16日接見日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員一行後不久，大陸外交部即宣布制裁古屋圭司。圖／取自總統府網站
賴清德總統3月16日接見日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員一行後不久，大陸外交部即宣布制裁古屋圭司。圖／取自總統府網站

中國國民黨主席鄭麗文即將於今日啟程訪問中國大陸之際，中共中央黨報人民日報7日發文警告日本，「台灣問題是中國核心利益中的核心，任何染指台灣的挑釁行徑都必將付出代價。奉勸日方以史為鑒，立即停止在台灣問題上玩火挑釁，停止與『台獨』分裂勢力勾連生事。否則，必將遭到迎頭痛擊。」

與此同時，據華爾街日報報導，北京當局近日在沒有任何說明的情況下，宣布在東海設立飛航管制區，期限長達40天，與過去做法截然不同，引發外界憂心解放軍將進行大規模軍演。中國此次在東海設立的飛航管制區，更靠近日本而非台灣。

人民日報7日在三版《鐘聲》專欄發表題為「任何染指台灣的挑釁行徑都必將付出代價」的文章。《鐘聲》是人民日報國際評論欄目使用的筆名，取「中國之聲」諧音，寓意「警世鐘聲」，旨在闡述中國對重大國際問題和涉華議題的立場。

文章稱，日本右翼勢力公然與「台獨」分裂勢力勾連，既是根深蒂固的殖民情結的外化，也是企圖以台灣問題為藉口，進一步渲染周邊緊張態勢，進而推進「再軍事化」

人民日報表示，近日，中方依據《中華人民共和國反外國制裁法》，對日本國會眾議員古屋圭司採取反制措施。這是維護國家主權、捍衛國際法的正義之舉，是對日本右翼勢力與「台獨」分裂勢力加緊勾連、挑釁滋事的嚴正警告。

文章除重申「台灣問題的歷史經緯與法理邏輯無比清晰」，並指日本在台灣問題上對中國人民負有歷史罪責，本應深刻反省、謹言慎行。然而，日本右翼勢力非但沒有汲取歷史教訓，反而加緊與「台獨」分裂勢力勾連，一再在台灣問題上發起挑釁。

人民日報指，最近一段時間，日本自衛隊前統合幕僚長岩崎茂出任台灣「政務顧問」；「縱容」卓榮泰假「觀看棒球賽」之名訪日。對這些動向，中方高度警惕，堅決反對日本妄圖在台灣問題上打「擦邊球」「搞突破」。日方的縱容挑釁和恣意妄為必將付出代價，由此造成的一切後果必須由日方承擔。

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