【即時短評】依託「憲法一中」 鄭習會才有大成功

國民黨主席鄭麗文今天啟程訪問大陸，即將登場的「鄭習會」，既是台海局勢緊繃下的關鍵節點，也是檢驗國民黨兩岸路線與戰略的試金石。然而，黨內外的質疑與憂慮也不絕於耳；尤其是面臨選舉壓力的黨內勢力，更擔心鄭麗文此行若「拿捏失當」，不僅無法為兩岸破冰，反將為民進黨提供「抹紅」素材，衝擊年底地方選舉選情。

這樣的焦慮，是國民黨內長期以來的「心魔」。在敏感的兩岸互動中不論「說什麼」，都有一定的政治效應；在台灣內部高度對立的政治氛圍下，任何一句被解讀為「貼近中共立場」的表述，都必遭放大檢視、成為政治攻防的利器。對鄭麗文而言，此行最大的挑戰從來不是見習近平，而是如何在對話中既能守住立場、又能創造空間。

有論者將鄭麗文能否當著習的面「說出中華民國」當作此行成敗的量尺；這樣的期待未免流於一廂情願，更是強人所難。兩岸互動有其政治現實，在語言與表述上本就存在諸多敏感與限制；要求鄭在對岸最高領導人面前直白宣示「中華民國」，不僅政治上難以操作，也未必符合實質利益。關鍵不在於用大白話直接表述，而在於能否透過制度性、結構性的語言，傳達核心義涵；「憲法一中」的概念，正具有這種無可替代的價值。

「憲法一中」並非新政治名詞，而是回到既有的制度基礎；中華民國憲法即是「一個中國」架構，這既是歷史延續也是現實法理。若鄭麗文能在對話中強調「我們依據自己憲法所理解的一個中國」，實際上不啻同時完成了兩項重要任務：一方面向對岸傳遞「兩岸非兩國」的立場，另一方面也清楚劃定了中華民國的制度邊界。

這樣的表述在兩岸關係上並非毫無基礎，過去中共高層亦曾以較為彈性的語言表述；2005年中共前總書記胡錦濤曾指出「一個中國原則，見諸於台灣方面有關之規定（憲法與兩岸條例）及文件（國統綱領）中」，中共外長王毅也曾說「他們自己憲法規定大陸台灣同屬一個中國」。這意味雙方並非全無交集，「求同存異」是曾經存在、如今瀕死，卻仍可能透過鄭習會而重新恢復的政治空間。

問題的核心，還是國民黨自身是否有能力將這樣的論述，轉化為一套穩定、有效，且易被台灣民眾理解的語言。長期以來，國民黨在兩岸論述上往往陷於「不敢講清楚」，卻忽略了「如何講」才是關鍵。民進黨慣於以簡化、標籤化的手段進行政治鬥爭，國民黨卻始終欠缺提出精緻論述的能力，如此怎能不陷於被動？

鄭麗文此行不只是「見習」，更是一場論述能力的測驗。若她僅停留在重申「九二共識」，卻未能進一步深化其制度內涵，勢必難以回應國民黨內乃至台灣社會的疑慮；反之，若能以「憲法一中」為軸心，將歷史、法理與現實利益整合成一套清晰論述，不僅可降低質疑，也有助說明國民黨的兩岸路線。

「鄭習會」的成敗不在於接待規格與排場，也不在於能獲得多少「紅利」或有什麼「重大突破」，而是國民黨能否建立可持續的對話模式和理論基礎。「憲法一中」實為一條無可取代的路徑，既不放棄中華民國的制度根基，也不否認兩岸定位的法理連結。唯有依託「憲法一中」，國民黨在兩岸關係中才有不致進退失據的立足點，「鄭習會」也才可能「大成功」。